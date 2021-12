Huawei annonce de nouvelles lunettes connectées alimentées par HarmonyOS

Lorsque Huawei a présenté HarmonyOS en août 2019, le système d’exploitation était un remplacement de la version Google Mobile Services (GMS) d’Android à laquelle le fabricant n’avait plus accès. Grâce à son inscription sur la liste des entités du département du Commerce après avoir été désigné comme une menace pour la sécurité nationale par les législateurs, Huawei n’était plus autorisé à s’approvisionner en matériel, logiciels et autres composants auprès de ses fournisseurs américains. Pire encore, un an jour pour jour après son inscription sur la liste des entités, Huawei a reçu d’autres mauvaises nouvelles sous la forme d’une modification des règles d’exportation américaine.

Huawei a perdu l’accès à ses puces de pointe, même celles qu’elle a conçues elle-même, en raison d’une modification des règles américaines en matière d’exportation qui interdit aux fonderies d’expédier à Huawei toute puce de pointe fabriquée à l’aide de constructeurs américains. Finalement, le tiroir de l’inventaire des puces de Huawei ne contenait plus que quelques éléments, ce qui a obligé l’entreprise à obtenir l’autorisation d’utiliser une version 4G du chipset Snapdragon 888.

Huawei ne défiera peut-être plus jamais Samsung pour le titre de « plus grand fabricant de smartphones au monde », un objectif qu’il s’était publiquement fixé en 2016. Mais, elle continue de sortir de nouveaux smartphones, comme le P50 Pocket récemment présenté, un smartphone à clapet pliable dans la tradition des Galaxy Z Flip et Razr. Il se glisse dans la poche des utilisateurs et lorsqu’ils ont besoin d’un smartphone, il se rabat pour révéler un écran AMOLED de 6,9 pouces.

Bien que Huawei puisse penser que l’appareil défiera le Galaxy Z Flip 3, le P50 Pocket ne pourra utiliser que la version 4G du Snapdragon 888. Pourtant, Huawei continue sur sa lancée et a également présenté sa dernière paire de lunettes connectées, la première de Huawei à supprimer le co-branding Gentle Monster du nom du produit.

Huawei affirme que grâce à la conception des lunettes, le son est toujours dirigé vers les oreilles de l’utilisateur, ce qui empêche les autres de capter des parties d’une conversation. Les lunettes sont équipées d’un haut-parleur « ultra-mince à grande amplitude » de 128 mm carrés sur la tempe pour la diffusion de musique et d’autres contenus. Les fuites sonores sont réduites au minimum afin de protéger la vie privée de ceux qui portent le dispositif et de ceux qui parlent au smartphone avec un utilisateur.

Une autonomie de 16 heures

Son indice de protection IPX4 signifie que les lunettes ne résistent pas à la poussière, mais peuvent survivre aux éclaboussures d’eau, à la pluie ou à la sueur. La batterie peut fonctionner jusqu’à 16 heures après avoir été chargée, et le double microphone empêche les bruits de vent de rendre difficile la compréhension de ce que dit l’utilisateur. Il existe un nouveau système de charge magnétique filaire et il est possible de lire les alertes en temps réel et les notifications météorologiques de WeChat.

Cela de Huawei est l’assistant vocal utilisé sur les lunettes connectées et il est préférable que l’utilisateur fasse déjà partie de l’écosystème HarmonyOS. Huawei a placé des capteurs à l’intérieur des lunettes pour aider à déterminer la position de la tête de l’utilisateur par rapport à sa colonne vertébrale. Avec des verres clairs, les lunettes sont vendues au prix de 1 699 yuans(environ 235 euros), tandis qu’un modèle avec des verres foncés vous coûtera 1 899 yuans (environ 265 euros).

Uniquement en Chine pour le moment

Lorsqu’elles seront portées pour la première fois chaque jour, les lunettes liront automatiquement les capteurs de l’accéléromètre et du gyroscope et afficheront les prévisions météorologiques et le programme de la journée. Les lunettes exécuteront également des applications qui fourniront les horaires des compagnies aériennes, des trains à grande vitesse et bien plus encore.

Apple devrait présenter ses propres lunettes AR appelées Apple Glass en 2023 et ce dispositif est censé être la prochaine grande chose pour Apple, remplaçant l’iPhone. La grande question est de savoir si Apple peut réussir un tel produit et le transformer en un énorme succès auprès des consommateurs, après que Google n’ait pas réussi à le faire avec ses Google Glass.