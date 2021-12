Le Honor Magic V, le prochain fleuron pliable, est présenté dans une vidéo

L’ancienne sous-marque Honor de Huawei est en pleine ascension depuis qu’elle a été vendue par Huawei, ce qui lui a permis d’échapper aux restrictions imposées par les États-Unis à ce dernier fabricant chinois. Comme vous le savez, Huawei n’est pas autorisé à accéder à sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, ce qui ne signifie pas de Google, et pas de version GMS d’Android. Un an plus tard (jour pour jour), les États-Unis ont modifié leurs règles d’exportation, ce qui empêche les fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces d’expédier ces composants à Huawei.

À son crédit, Huawei a tout de même réussi à développer et à sortir trois smartphones pliables (Mate X, Mate XS, Mate X2) au cours des deux dernières années. Maintenant, Honor est sur le point de présenter son propre pliable le mois prochain, le Honor Magic V.

Nous avons entendu parler du premier smartphone pliable de Honor il y a quelques jours, et la société vient de poster un teaser sur sa page Weibo, confirmant le facteur de forme pliable et le design unique du prochain Honor Magic V. Le prochain flagship serait équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, et d’autres composants phares.

La nouvelle vidéo de teasing relayée par GSMArena montre le design du Magic V, et nous pouvons enfin voir à quoi ressemblera l’intérieur du smartphone une fois déplié. L’écran ne semble pas avoir une encoche ou une découpe en forme de trou, et il reste à voir si Honor utilisera la technologie de caméra sous l’écran, un peu comme ce que Samsung a fait dans le Galaxy Z Fold 3.

L’appareil sera équipé d’un écran de couverture de 6,5 pouces et le Magic V se plie vers l’intérieur comme un livre. Selon les dernières rumeurs, une fois déplié, il révélera un grand écran de 8 pouces de la taille d’une tablette avec une résolution de 2 200 x 2 480 pixels. L’écran de couverture (externe) a une découpe pour la caméra frontale et un design tout en courbes sur les quatre côtés.

Des questions sur la charnière

La vidéo nous permet également de voir de plus près le mécanisme de la charnière, qui se pliera sans espace au milieu, comme le Galaxy Z Fold 3. Comme toujours, la partie inférieure du smartphone logera les haut-parleurs, un microphone et le port USB-C. On ne voit pas les boutons de volume, mais la configuration de la caméra aura une bosse à l’arrière.

Le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 (construit par Samsung en utilisant son nœud de processus 4 nm) est attendu sous le capot, associé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage. Selon les rumeurs, l’appareil pliable sera doté d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, avec un binning de pixels de 9:1 pour des photos nettes et lumineuses, même si l’environnement n’est pas parfait.

Nous n’avons pas d’informations exactes sur la date à laquelle Honor pourrait dévoiler le Magic V, mais il s’agira du tout premier smartphone pliable de la société, et ce sera certainement un flagship avec le chipset premium embarqué. Nous ne savons pas non plus quand il sera disponible, et sur quels marchés il sera lancé.