Le Galaxy S22 Ultra de Samsung pourrait être livré avec une version de 1 To

Samsung va être incroyablement occupé dans les premiers mois de l’année 2022, car la société se prépare à plusieurs grands lancements de produits, à commencer par le Galaxy S21 FE dans les premiers jours de l’année.

Mais sans aucun doute, le Galaxy S22 est le modèle que tout le monde attend, et selon des personnes familières avec le sujet, l’appareil devrait voir le jour lors du traditionnel événement Unpacked fin janvier ou début février. Alors que Samsung a jusqu’à présent essayé de rester discrète sur tous les lancements de produits à venir, le Galaxy S22 continue de faire les gros titres ces jours-ci grâce aux informations qui arrivent sur le Web par des canaux non officiels.

Cette fois, SamMobile a trouvé quelque chose de vraiment excitant pour ceux qui ont l’intention d’acheter le Galaxy S22 Ultra.

Cette version haut de gamme du Galaxy S22 devrait être livrée avec 1 To de stockage, et bien sûr, cela devrait rendre l’appareil plus cher que le Galaxy S21 Ultra. Étant donné qu’il dispose d’un espace de stockage intégré de 1 To, le Galaxy S22 Ultra ne serait pas livré avec un espace de stockage extensible.

En dehors de cela, le Galaxy S22 Ultra devrait être un fleuron à tous les égards, et plusieurs autres mises à niveau matérielles sont également attendues.

Des puces Exynos et Snapdragon

Il est fort probable que l’appareil continuera d’être proposé avec des puces Exynos et Snapdragon en fonction du marché où il est vendu, alors espérons que Samsung trouvera un moyen de réduire l’écart de performance entre les deux. Ces dernières années, la société sud-coréenne a été critiquée pour avoir gardé la variante Snapdragon, qui était souvent considérée comme plus rapide que sa petite sœur Exynos, disponible uniquement sur des marchés limités, sans donner aux clients du monde entier la possibilité de l’acheter.

Si le Galaxy S22 est effectivement prévu pour être lancé fin janvier ou début février, attendez-vous à ce que Samsung annonce un nouvel événement Unpacked dans les semaines à venir.