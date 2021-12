Cortana a failli s’appeler Bingo, révèle un cadre de Microsoft

Cortana de Microsoft a été un échec retentissant pour l’entreprise, qui n’a jamais pu rivaliser avec les assistants connectés Google Assistant, Alexa d’Amazon ou Siri d’Apple. Cortana semblait être une excellente idée et un bon produit à l’époque, mais il ne s’est jamais avéré être quelque chose d’utile.

Microsoft a lancé son assistant vocal alimenté par l’intelligence artificielle (IA), nommé Cortana, en 2014. Depuis, le géant basé à Redmond a ajouté diverses fonctionnalités à l’assistant vocal, nommé d’après le personnage d’intelligence synthétique de l’univers Halo, pour le mettre au même niveau que d’autres assistants leaders du secteur comme Google Assistant et Siri d’Apple. Cependant, saviez-vous que Microsoft a failli donner un nom ridiculement drôle à l’assistant vocal avant sa sortie officielle ?

Dans une récente interview accordée à Big Bets, le chef de produit de Microsoft, Sandeep Paruchuri, a révélé que l’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, voulait lancer l’assistant vocal Cortona avec le nom, attendez, Bingo !

Selon Paruchuri, Ballmer voulait un système de dénomination unifié pour les produits et services de Microsoft, et il a proposé le nom Bingo pour qu’il ressemble au nom du moteur de recherche de Microsoft, Bing. Cependant, lorsque Ballmer a été remplacé par Satya Nadella en 2014, le nom a heureusement été abandonné. « Ballmer avait un mauvais goût pour les produits. Son cadeau d’adieu a été d’essayer de l’appeler Bingo. Mais, nous avons attendu que ça passe », a déclaré Paruchuri lors de l’interview.

Quant au nom de Cortana, il ne s’agissait pas non plus du nom initial de l’assistant vocal de Microsoft. L’entreprise voulait lancer l’assistant sous le nom d’Alyx. Cependant, lorsque le nom interne de l’assistant vocal a été divulgué au grand public, Microsoft a décidé d’abandonner Alyx et de conserver le nom de Cortana de façon permanente.

Un projet abandonné

Au départ, Cortana était un ambitieux projet mené par une toute petite équipe qui souhaitait développer un assistant connecté dans la vie réelle, analogue à celui présenté dans la série de jeux Halo. Au fur et à mesure que le projet progressait et prenait de l’ampleur, davantage de personnes se sont impliquées dans le développement. Malheureusement, toutes les fonctionnalités prévues demandaient trop de temps, ce dont les équipes ne disposaient pas, et de nombreuses fonctionnalités ont donc dû être supprimées de la version publiée.

Alors que Cortana est actuellement disponible sur Windows, Microsoft a mis fin au support de l’assistant vocal sur Android et iOS plus tôt en 2021. De plus, avec la sortie de Windows 11, Microsoft a également éliminé Cortana de l’expérience au démarrage, comme détaillé sur sa liste de fonctionnalités supprimées de Windows. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours désinstaller Cortana de Windows 11 pour accélérer le processus de recherche et minimiser l’utilisation constante de la RAM sur la plateforme.