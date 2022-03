Microsoft confirme que le groupe de piratage Lapsus$ a volé certains de ses codes sources

Pour l’avenir, Microsoft a déclaré qu’elle continuerait à surveiller les activités de Lapsus$ par l’intermédiaire de son équipe de renseignement sur les menaces. La société a également mis en évidence de nombreux systèmes de sécurité, tels que les méthodes d’authentification multifactorielle forte, que d’autres entreprises pourraient mettre en œuvre pour protéger leurs données contre de tels hackers. En outre, elle suggère aux autres entreprises vulnérables de former leurs employés aux attaques d’ingénierie sociale et de créer des processus dédiés pour gérer ces attaques.

Dans l’article de blog, Microsoft dit identifier le groupe sous le nom de « DEV-0537 » et le fait qu’il a volé des parties du code source de certains de ses produits et services, dont Bing et Cortana.

Au début du mois, nous avons vu Samsung confirmer que le groupe d’extorsion de données Lapsus $ avait volé le code source de ses smartphones Galaxy. Aujourd’hui, le même groupe de cyberpirates Lapsus$ a volé les codes sources de Cortana et Bing de Microsoft sur ses serveurs internes . Ils affirment avoir eu accès à des codes sources partiels de ces plateformes, qui comprennent 37 Go de données.