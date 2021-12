Des captures d’écran d’Android 13 révèlent de nouvelles fonctionnalités

Avec cette fonctionnalité, Google vise à se concentrer sur la gestion de l’énergie pour les smartphones . On ne sait pas grand-chose de TARE sur Android 13 pour l’instant. De plus, cela pourrait impliquer certaines complexités, selon XDA. Nous devrons donc attendre que Google nous éclaire davantage sur cette fonctionnalité.

Selon le rapport XDA, Google introduira probablement une nouvelle fonctionnalité appelée The Android Resource Economy (TARE) avec Android 13. Cette fonctionnalité permettra « d’attribuer » une forme de monnaie appelée « Android Resource Credits » aux applications en fonction de leur consommation de la batterie de l’appareil . Les applications peuvent ensuite utiliser ces crédits comme paiements pour effectuer différentes tâches. Le système fonctionnerait par le biais des politiques AlarmManager et JobScheduler.

Dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir qu’il y a une nouvelle option de notification dans la section Autorisations d’applications de l’application Gmail. Bien que cette fonctionnalité ne fonctionne actuellement sur aucune application, elle pourrait être utile pour empêcher les applications de délivrer des notifications constantes et, le plus souvent, de distraire les utilisateurs.

Cette fonctionnalité pourrait être utile aux utilisateurs multilingues, car ils pourront définir une langue universelle pour leur smartphone, puis choisir différentes langues pour les applications individuelles à partir de la section Langues des applications dans les paramètres de langue et de saisie. Le menu Langues des applications est également accessible via l’écran Infos sur les applications sur Android 13.