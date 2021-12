by

Comment essayer l’application native WhatsApp sur Windows 11 et Windows 10 ?

Avec WhatsApp apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités cette année, telle que les messages qui disparaissent, un look mis à jour et plus encore, les utilisateurs s’étaient demandé ce qui pourrait encore venir de la société.

Ils n’ont pas eu longtemps à attendre, car une version bêta d’une application native de WhatsApp sur le Microsoft Store a été publiée pour Windows 10 et Windows 11.

Vous pouvez l’essayer dès maintenant et décider si vous préférez utiliser WhatsApp sur votre ordinateur portable ou votre tablette. Mais jusqu’à présent, l’application a beaucoup de fonctionnalités que vous utilisez très probablement sur votre smartphone chaque jour de toute façon, donc vous pouvez préférer continuer à utiliser l’application.

Cependant, la question sera de savoir si une application dédiée sur Windows est nécessaire, alors que votre smartphone est à portée de main, en plus de la possibilité d’utiliser WhatsApp sur votre navigateur Web.

Alors que nous utilisons ironiquement nos navigateurs Web pour plus que la simple navigation sur le Web, avoir une application dédiée pour WhatsApp peut permettre plus de fonctionnalités par rapport à l’utilisation d’une page Web.

Une réelle utilité ?

L’application en test en est la preuve, avec des fonctions d’écriture manuscrite et des notifications qui fonctionnent avec Windows 10 et 11, ainsi que l’assistance de concentration.

Il y a beaucoup d’applications à venir sur le Microsoft Store, sans oublier les applications Android qui y seront bientôt disponibles grâce à Amazon. Cela pourrait être très utile si vous utilisez WhatsApp plus que d’autres, en vous évitant d’utiliser votre smartphone, et en répondant plutôt à un message depuis votre ordinateur portable. Cependant, le temps nous dira si les utilisateurs seront plus à l’aise en utilisant une application sur le bureau, plutôt que par le biais d’un navigateur Web, ou encore, par le biais de leur téléphone.