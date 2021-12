Realme GT 2 Pro : une caméra ultra-large de 150 degrés et une conception écologique

Maintenant que Realme prévoit d’introduire un certain nombre de technologies innovantes, il reste à voir quand elle lancera la série Realme GT 2. Pour rappel, nous pourrions voir le Realme GT 2 Pro avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 , un nouveau design, et de meilleures spécifications. Le Realme GT 2 standard est également attendu.

Le smartphone est également doté d’un amplificateur Wi-Fi pour le Wi-Fi omnidirectionnel, qui est censé améliorer le signal de 20 %, et d’une fonction NFC à 360 degrés, qui facilitera grandement l’utilisation des capacités NFC du smartphone. Cela introduit 2 antennes cellulaires supérieures avec une fonction d’émetteur-récepteur de signal NFC pour augmenter la zone de détection de 500 % et la distance de détection de 20 %.

Une autre première pour le Realme GT 2 Pro est la prise en charge d’ un nouveau système de matrice d’antennes qui comprend la première technologie de commutation d’antennes HyperSmart au monde , un amplificateur Wi-Fi et le NFC à 360 degrés. La technologie Antenna Switching est censée prendre en charge davantage de bandes de fréquences (jusqu’à 45) et comprend environ 12 bandes d’antennes enveloppantes qui couvriront tous les côtés. Le smartphone examinera la force du signal de toutes les antennes et sélectionnera celle qui a le meilleur signal pour une meilleure connectivité, en particulier pendant les sessions de jeu.