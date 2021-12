Le OnePlus 10 Pro prend vie dans une vidéo basée sur des rendus

Le vaisseau amiral actuel — le OnePlus 9 Pro – est disponible en Stellar Black, Pine Green et Morning Mist (c’est-à-dire noir, vert foncé et gris), mais OnePlus pourrait vouloir compléter le design nouvellement remodelé du OnePlus 10 avec un nouvel ensemble de couleurs.

La vidéo s’efforce de montrer le modèle haut de gamme dans toute sa gloire, sous tous les angles et perspectives possibles. Quatre couleurs sont présentées ici : noir, violet, argent et vert. Cependant, il s’agit uniquement d’un concept du designer ; nous n’avons toujours pas connaissance des variantes de couleurs réelles dans lesquelles le OnePlus 10 Pro sera proposé. Nous pouvons bien nous attendre à du noir, mais les autres couleurs sont loin d’être certaines.

Il y a environ un mois, les premiers rendus du OnePlus 10 Pro sont apparus sur Internet, présentant un appareil très élégant et raffiné, avec un large châssis, mais mince, son ensemble de caméras arrière haut de gamme affichant fièrement leur marque Hasselblad . Les rendus ont montré un concept familier de ce que nous sommes habitués à OnePlus, mais en quelque sorte plus classe, appartenant clairement à un flagship de nouvelle génération.

Le OnePlus 10 est censé arriver à peu près au même moment où nous attendons la gamme Galaxy S22 de Samsung : entre février et mars de l’année prochaine. Et comme on pouvait s’y attendre, la série des OnePlus 10 accumule déjà une grande quantité de fuites sur les deux modèles à venir.