La nouvelle puce Apple M2 pourrait arriver plus tôt que prévu

Les prochains ordinateurs portables d’Apple sont un sujet brûlant dans les cercles de rumeurs après les performances impressionnantes de son dernier MacBook Pro. Apple mise beaucoup sur sa puce Apple Silicon à long terme, et il va sans dire que des versions améliorées de ses puces ARM personnalisées devraient débarquer plutôt tôt que tard.

Selon un rapport du Commercial Times, le géant technologique de Cupertino prévoit de lancer la puce Apple M2 dans le courant de l’année 2022. Ce nouveau modèle, actuellement appelé « Staten » en interne, sera basé sur une plateforme de 4 nm et offrira donc une efficacité et des performances encore plus élevées.

Il est très probable que les puces Apple M2 Pro et M2 Max fassent leurs débuts en 2023. Sous le nom de code « Rhodes », les nouvelles puces verront le jour au cours du premier semestre de l’année 2023, et il va sans dire que le même processus de fabrication en 4 nm sera également utilisé.

À ce stade, les puces d’Apple sont construites à l’aide d’un processus de 5 nm, et le fabricant d’iPhone basé à Cupertino affirme que cela permet d’obtenir des performances impressionnantes pour les appareils qui les utilisent. « Apple M1 est la première puce d’ordinateur personnel construite à l’aide de la technologie de pointe du processus de 5 nanomètres. Elle est dotée d’un nombre stupéfiant de 16 milliards de transistors, soit le nombre le plus élevé qu’Apple ait jamais mis dans une puce », a déclaré Apple.

Les deux puces pourraient avoir un cycle de support de 18 mois, ce qui est analogue à ce qu’Apple a fait avec le SoC de l’iPad Pro.

Quelques doutes sur le rapport

Bien que cela puisse être alléchant, il y a quelques doutes. En effet, le calendrier de sortie va à l’encontre du propre cycle de produit prévu par Apple. En 2020, Apple s’est précédemment engagé à faire la transition de tous les Macs vers son propre silicium personnalisé dans les deux ans.

La période de 2023 se situe en dehors de ce délai et laisse planer des doutes sur ce qu’il adviendra des Mac Intel haut de gamme comme l’iMac et le Mac Pro. Ceux-ci n’ont pas encore été mis à jour avec les puces Apple Silicon, mais devraient faire la transition d’ici la fin de l’année 2022, ce qui va à l’encontre du calendrier indiqué dans le rapport du Commercial Times. En ce qui concerne les appareils plus axés sur le consommateur, Apple devrait lancer de nouveaux modèles MacBook Pro et MacBook Air avec des processeurs M2, potentiellement dès 2022.

Inutile de dire que les informations sur les nouvelles puces sont encore à l’état de rumeur à ce jour, donc une certaine dose de scepticisme est définitivement recommandée jusqu’à ce qu’une confirmation arrive.