Vivo présentera sa smartwatch ronde Watch 2 le 22 décembre

La montre devrait également prendre en charge la eSim, et il y aura également une variante Bluetooth uniquement. Cette fonctionnalité est le fruit d’une collaboration entre Vivo et les trois grands opérateurs de télécommunications chinois.

La précédente smartwatch de Vivo était disponible dans les tailles de 42 mm et de 46 mm, bien que la Vivo Watch 2 soit, selon les rumeurs, uniquement disponible en 46 mm. Sur le châssis, l’appareil aura deux boutons sur le côté droit, probablement pour naviguer dans la montre et déclencher certaines actions et applications.

91Mobiles a découvert que Vivo a publié de nouveaux teasers sur sa page de précommande pour la prochaine smartwatch Vivo Watch 2. La montre aura un écran circulaire, et les bracelets seront disponibles en options de couleur Noir et Blanc. Ces bracelets seront interchangeables, ce qui signifie que nous pourrions avoir de multiples coloris à l’avenir.

Vivo a officiellement révélé le design de sa prochaine smartwatch Watch 2 avant l’événement de lancement du 22 décembre. La nouvelle Watch 2 aura un écran arrondi, une longue durée de vie de la batterie, et elle aura même un support eSim pour passer des appels et se connecter à Internet .