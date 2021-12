Les smartphones équipés de Dimensity 8000 seront fabriqués par Realme et Redmi

MediaTek a récemment confirmé le nom des smartphones qui seront équipés de son chipset Dimensity 9000, sa puce la plus premium. En outre, le fabricant de puces a également présenté le Dimensity 8000, qui devrait équiper les smartphones de milieu de gamme. Cependant, la société n’a pas révélé de détails sur ce chipset. Eh bien, les spécifications clés du prochain Dimensity 8000 ont été divulguées en ligne aujourd’hui. Voici donc ce à quoi il faut s’attendre.

Le célèbre informateur chinois Digital Chat Station nous a donné une idée des spécifications du Dimensity 8000. Un autre informateur, Abhishek Yadav, a également partagé quelques détails, qui corroborent les informations partagées par Digital Chat Station.

Selon les informateurs, le chipset Dimensity 8000 sera basé sur l’architecture de 5 nm de TSMC, contrairement au Dimensity 9000, qui est basé sur le dernier processus de fabrication de 4 nm. En outre, le chipset aura une conception octa-core, avec 4 cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,75 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 cadencés à 2,0 GHz.

Bien qu’il s’agisse de vieux cœurs Cortex, ils devraient être associés au dernier GPU ARM Mali-G510 MC6, ce qui est intéressant. Ce GPU est 22 % plus économe en énergie et offre des performances deux fois plus élevées que les GPU ARM Mali de la précédente génération pour des performances graphiques élevées.

Par ailleurs, le chipset MediaTek Dimensity 8000 prendrait en charge les écrans jusqu’à 168 Hz en résolution 1080p+ et 120 Hz en résolution 1440p+. De plus, le chipset devrait supporter jusqu’à LPDDR5 RAM et jusqu’à UFS 3.1 pour le stockage. Si ces détails sont vrais, le SoC pourrait faire des futurs smartphones Android de milieu de gamme une offre décente. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur les smartphones qui fonctionneront avec le SoC, la rumeur veut qu’il fasse ses débuts sur les prochains smartphones Redmi et Realme.

Un lancement début 2022

Le chipset MediaTek Dimensity 8000 pourrait être lancé bientôt, probablement dans la première moitié de 2022 et nous pouvons nous attendre à voir des smartphones avec le chipset, peut-être à la fin de 2022. Pour rappel, les smartphones avec le SoC MediaTek Dimensity 9000 récemment lancé sortiront au premier trimestre 2022.

Nous pouvons nous attendre à ce que MediaTek révèle plus d’informations sur ce chipset dans les prochains jours.