NVIDIA dévoile les nouveaux GPU GeForce RTX 2050, MX550 et MX570 pour ordinateurs portables

NVIDIA a présenté trois nouveaux GPU : le GeForce RTX 2050, le GeForce MX550 et le GeForce MX570. Ces trois nouvelles cartes graphiques seront disponibles pour les ordinateurs portables de jeux et de créateurs, qui se situeront très probablement dans la gamme de prix abordables.

Il est révélé que le nouveau GPU GeForce RTX 2050 sera doté de 2 048 cœurs CUDA, soit environ 7 % de plus que le RTX 2060. Son horloge de boost se situe entre 1 155 MHz et 1 477 MHz. Il serait doté de 4 Go de VRAM, d’une interface mémoire 64 bits et d’une bande passante mémoire totale de 112 Go/s. Il est livré avec un TDP de 30 W ou 45 W.

Il s’agit d’une sortie surprenante, car la société est passée aux GPU de la série RTX 3000. Il semble que la pénurie de puces en cours ait forcé NVIDIA à accéder à ses archives et à lancer un GPU d’ordinateur portable de série 2000 de précédente génération pour répondre aux demandes des consommateurs.

De plus, le GPU sera doté de cœurs RT et Tensor et sera livré avec des fonctionnalités tel que le ray tracing, NVIDIA DLSS, Reflex, Broadcast, et plus encore. Il est confirmé qu’il fonctionnera avec la technologie NVIDIA Optimus pour une performance économe en énergie.

Quant au GeForce MX550, il possède également 2 048 cœurs CUDA et 2 Go de VRAM. Il succède au MX450 et est censé offrir de meilleures performances qu’auparavant avec de meilleures vitesses de mémoire. Selon NVIDIA, il devrait également améliorer « l’efficacité des tâches d’édition de photos et de vidéos, comme l’utilisation d’Adobe Lightroom et de Premiere Pro, ainsi qu’un meilleur jeu que les graphiques intégrés ».

Elles arriveront au printemps 2022

Quant au GeForce MX570, il est présenté comme le processeur graphique le plus rapide de la série MX et sera doté des cœurs CUDA les plus rapides et les plus économes en énergie, ainsi que des vitesses de mémoire les plus rapides. Il devrait également offrir des performances plus rapides en matière de jeux, d’édition de photos et de montage vidéo.

La nouvelle carte graphique NVIDIA arrivera sur les ordinateurs portables au printemps 2022. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la société publie plus de détails sur les nouveaux GPU, leur disponibilité, et plus encore.