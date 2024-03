Révolution industrielle numérique : NVIDIA intègre Omniverse au Vision Pro

L’Apple Vision Pro pourrait bientôt être beaucoup plus utile pour les entreprises du monde entier grâce à une mise à jour de NVIDIA. Lors du GTC 2024, NVIDIA a dévoilé une avancée technologique impressionnante, permettant à l’Apple Vision Pro d’explorer les univers virtuels de manière révolutionnaire grâce à l’Omniverse Cloud. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a présenté cette innovation, recevant une ovation pour cette intégration qui promet de transformer l’industrie.

Le Omniverse Cloud, désormais compatible avec l’Apple Vision Pro, offre une plateforme où les jumeaux numériques industriels peuvent être visualisés dans une qualité supérieure, surpassant les capacités natives du casque. Cette prouesse est rendue possible grâce à une diffusion en continu de données à haute résolution depuis le cloud, une innovation qui étend les possibilités au-delà des limites traditionnelles.

Les jumeaux numériques, répliques virtuelles de systèmes ou de processus physiques, permettent aux entreprises de simuler, analyser et tester leurs environnements en toute sécurité. NVIDIA met en lumière l’application industrielle de cette technologie, où la précision et la réactivité sont cruciales, notamment dans la planification et l’optimisation des usines.

La démonstration de NVIDIA, prévue pour le GTC, a révélé un jumeau numérique interactif d’une voiture, affiché avec un réalisme époustouflant sur l’Apple Vision Pro. Les utilisateurs peuvent interagir avec le modèle, explorant différentes configurations et plongeant dans un environnement photoréaliste enrichi par la puissance de l’informatique spatiale.

Ce déploiement utilise le réseau Nvidia Graphics Delivery Network (GDN), optimisé pour les expériences 3D avancées, assurant une transmission fluide et détaillée. Les ingénieurs et les designers bénéficient d’une immersion totale, facilitant la conception, la visualisation et la modification de projets avec une fidélité et une précision exceptionnelles.

Un potentiel considérable

Le potentiel de l’Omniverse Cloud étendu à l’Apple Vision Pro est considérable, ouvrant des horizons nouveaux pour les créateurs, les ingénieurs et les professionnels de divers secteurs. Cette synergie entre hardware et cloud révolutionne l’approche de la visualisation industrielle, promettant des workflows plus efficaces, des conceptions optimisées et une réduction significative des coûts et des délais de développement.

NVIDIA et Apple, en combinant leurs expertises, redéfinissent le paysage de la technologie immersive, offrant des outils puissants pour concrétiser les visions les plus ambitieuses des professionnels et repousser les frontières de l’innovation.