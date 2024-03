NVIDIA présente la plateforme Earth-2 pour améliorer les prévisions climatiques

NVIDIA a présenté aujourd’hui sa plateforme cloud Earth-2 lors de l’événement GTC 2024 à San Jose, en Californie, visant à faire progresser les prévisions du changement climatique mondial grâce à des simulations alimentées par l’IA. Selon VentureBeat, la plateforme, qui a été mentionnée pour la première fois en 2021, est désormais pleinement opérationnelle.

Lors de son discours, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a souligné le rôle de Earth-2 dans la lutte contre les catastrophes climatiques fréquentes telles que les sécheresses, les ouragans et les inondations. Selon Huang, la plateforme Earth-2 offre des API qui permettent la simulation et la visualisation à grande échelle des données météorologiques et climatiques, fournissant ainsi un outil pour mieux se préparer et atténuer les effets des événements météorologiques extrêmes.

Earth -2 s’appuie sur une combinaison de logiciels microservices CUDA-X de NVIDIA et de modèles d’IA, notamment le modèle d’IA génératif CorrDiff. Cette intégration permet des simulations à la fois plus rapides et plus économes en énergie que les modèles numériques traditionnels. Rev Lebaredian, vice-président de NVIDIA chargé de la simulation, a souligné l’impact économique des conditions météorologiques extrêmes, qui entraînent des pertes de 140 milliards de dollars par an, et la nécessité de disposer de simulations détaillées à l’échelle du kilomètre pour relever efficacement ce défi.

L’une des premières organisations à utiliser Earth-2 est l’administration météorologique centrale de Taïwan, qui entend utiliser les modèles de la plateforme pour améliorer la prévision des typhons et la planification des évacuations. En outre, les capacités d’Earth-2 sont étendues grâce à l’intégration avec NVIDIA Omniverse, ce qui permet aux utilisateurs de développer des workflows en 3D qui intègrent des données météorologiques réelles dans leurs environnements de jumeaux numériques.

The Weather Company, une entité spécialisée dans les prévisions et les informations météorologiques, a annoncé son intention d’intégrer les API d’Earth-2 pour améliorer ses produits et services de modélisation météorologiques. Cette collaboration vise à fournir des informations météorologiques plus précises aux entreprises clientes et à améliorer la compréhension et la simulation globales des impacts météorologiques.

Une énorme attente

Avec Earth-2, NVIDIA offre non seulement un outil sophistiqué pour les prévisions climatiques et météorologiques, mais contribue également à l’effort plus large de lutte contre le changement climatique. La capacité de la plateforme à fournir des simulations et des prévisions à haute résolution en temps opportun représente une avancée significative dans la préparation aux catastrophes et l’analyse environnementale.

Lors de la conférence GTC 2024, NVIDIA a également présenté d’autres innovations telles que la plateforme logicielle NIM pour un déploiement rationalisé de l’IA, et des avancées dans le domaine de la robotique humanoïde avec le projet GR00T.