Apple Car : un panneau d’avertissement extérieur pour indiquer que l’ordinateur est aux commandes

À la fin de l’année 2020, un certain rapport de Reuters affirmait qu’Apple travaillait sur sa propre voiture entièrement électrique. Le véhicule avait déjà fait l’objet de rumeurs au cours des deux dernières années, mais on ne savait toujours pas si Apple avait officiellement abandonné le projet ou non.

Un article de PatentlyApple donne un aperçu des demandes de brevet publiées par l’Office américain des brevets et des marques. En outre, le site Web note que l’Apple Car tant attendue pourrait être équipée de capteurs qui « recueillent des informations sur la vitesse, la position et l’orientation du véhicule ».