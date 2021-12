Le OnePlus 10 Pro pourrait se vanter de la charge rapide filaire de 80 W

Nous sommes maintenant habitués aux fuites qui révèlent presque tout sur les futurs flagships. La prochaine génération de smartphones phares de OnePlus ne fait pas exception et les fuites sont déjà en train de peindre le tableau de ce qu’il faut attendre du OnePlus 10 et du OnePlus 10 Pro. Maintenant, XDA-Developers rapporte une autre fuite provenant du site chinois Weibo qui révèle quelques informations supplémentaires sur les spécifications du OnePlus 10 Pro.

La fuite provient d’un informateur réputé, Digital Chat Station, sur le réseau social chinois Weibo. L’informateur nous donne quelques informations sur le OnePlus 10 Pro encore non annoncé, y compris des informations qui corroborent les précédentes rumeurs et fuites. La nouvelle information provenant de la publication est que le OnePlus 10 Pro supportera probablement une charge filaire super rapide de 80 W. Sans fil, le smartphone sera capable de se charger à 50 W.

D’autres informations données par la source sont que le smartphone arborera un écran LTPO de 6,7 pouces d’une résolution 1440p et bien sûr, un taux de rafraîchissement d’affichage rapide et fluide de 120 Hz. Le poinçon pour la caméra frontale de 32 mégapixels sera positionné dans le coin supérieur gauche de l’écran.

À l’arrière, le smartphone serait doté d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’une caméra téléobjectif 3x de 8 mégapixels.

Sur le plan logiciel, il serait livré avec OxygenOS 12, basé sur Android 12, dès la sortie de la boîte.

Des spécifications très haut de gamme

Les précédentes fuites ont détaillé d’autres informations sur le smartphone, comme le fait qu’il sera très probablement livré avec la puce premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La fuite de Digital Chat Station ne révèle pas les options de stockage et de RAM, mais d’après les fuites précédentes, nous nous attendons à ce que le flagship soit livré avec 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

La capacité de la batterie du OnePlus 10 Pro n’est pas révélée dans cette fuite, mais d’après les précédents rapports, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, une batterie suffisante pour les spécifications ultra que le smartphone devrait obtenir.

La série OnePlus 10 devrait être dévoilée au début de l’année prochaine.