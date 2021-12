Windows 11 met officiellement fin à la solution de contournement du navigateur par défaut de Firefox

Microsoft pousse la guerre des navigateurs à l’extrême. D’abord, la société a déclaré qu’elle bloquerait toutes les solutions de contournement des navigateurs par défaut dans Windows, et maintenant elle l’a fait dans la dernière mise à jour de Windows.

Nous savions que ce jour viendrait, mais nous n’étions pas sûrs du moment exact où Microsoft déposerait la mise à jour qui bloque les solutions de contournement comme celles utilisées par Mozilla, Brave et EdgeDeflector. Il s’avère que Microsoft a glissé la mise à jour dans le dernier Patch Tuesday de 2021 pour Windows 10 et Windows 11.

Fondamentalement, cela signifie que les « microsoft-edge:// liens » ne peuvent plus être forcés à s’ouvrir dans votre navigateur par défaut de choix. Des applications comme EdgeDeflector et la solution de contournement de Mozilla permettaient d’intercepter ces liens, mais ce n’est plus possible avec la dernière mise à jour de Windows.

Ce n’est pas une surprise, puisque Microsoft a qualifié la solution de contournement de Mozilla « d’inappropriée » tout en affirmant qu’elle avait l’intention de la bloquer. Cependant, nous espérions que les utilisateurs et les médias dénonçant les comportements anticoncurrentiels de Microsoft feraient changer d’avis l’entreprise. Mais ce n’est manifestement pas le cas.

Un nouvel outil appelé MSEdgeRedirect utilise une méthode entièrement différente pour contourner Edge, mais il doit être exécuté en arrière-plan pour fonctionner. En revanche, Mozilla, Brave et EdgeDefelocot n’avaient pas besoin d’exécuter un processus en arrière-plan pour fonctionner. En plus de cela, il est signalé par le SmartScreen de Microsoft lorsque vous l’exécutez.

La guerre est déclenchée

En outre, Microsoft a clairement indiqué ses intentions, de sorte qu’elle se contentera probablement de bloquer MSEdgeRedirect à l’avenir, laissant les gens coincés dans l’utilisation de Edge pour ces types de liens spécifiques.

Nous devrons attendre et voir si Microsoft a des répercussions sur ces tactiques anticoncurrentielles. Il se peut que l’entreprise se contente de suivre la ligne de conduite pour éviter d’avoir des ennuis, mais avec l’indignation des utilisateurs finaux et des médias, elle pourrait avoir un problème sur les bras.