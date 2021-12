DJI et d’autres entreprises chinoises figurent sur une liste de blocage des investissements aux États-Unis

Xiaomi a déjà été inscrite sur cette liste de blocage, mais la société s’est battue devant les tribunaux pour annuler ou lever l’interdiction qui lui avait été imposée. DJI est un fabricant de drones connu, et on se souvient surtout de lui comme de l’entreprise chinoise proposant des appareils de qualité pour tous les besoins en matière de caméras d’aventure.

Une autre entreprise a également connu un changement massif et des pertes sur ses investissements, notamment avec SenseTime, qui a perdu 767 millions de dollars de son introduction en bourse à Hong Kong. La liste de blocage des investissements des États-Unis est un nom très connu dans le secteur des affaires, et elle peut également avoir un effet important sur les affaires d’une entreprise, car elle peut les faire ou les défaire.

Le mois dernier, de nombreux événements ont été organisés pour que la liste de blocage du commerce des États-Unis ajoute d’autres entreprises à sa liste et empêche potentiellement toute avancée dans les affaires avec ce pays. Au total, 27 entreprises ont été inscrites sur ladite liste de blocage, dont 12 sont des entreprises chinoises qui opèrent dans le pays depuis un certain temps déjà.

C’est une réelle problématique que DJI et ces autres sociétés chinoises aient été placées sur la liste noire des investissements américains, mais c’est le prix à payer pour leurs transactions antérieures et leur passé qui compromet leur intégrité. Actuellement, il n’y a pas de nouvelles concernant ces entreprises qui se battent contre la décision de les mettre sous ladite liste de blocage.

En outre, le pays ne fait que protéger ses intérêts, notamment en associant ses citoyens et ses investisseurs pour qu’ils ne s’associent pas à des entreprises impliquées dans ce genre d’affaires présumées. Selon Engadget , DJI est connu pour figurer sur la liste des entités du ministère du Commerce, et les États-Unis ne peuvent pas vendre leurs composants au célèbre fabricant de drones .