De nouveaux rendus des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro les montrent dans toute leur splendeur

Il y a quelques jours, nous avons eu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le Xiaomi 12 Ultra, arborant un audacieux design arrière avec un énorme bloc de caméra, qui s’est avéré être un sujet de controverse. Et encore plus récemment, certaines vidéos de MIUI ont laissé entendre que le Xiaomi 12 Pro aurait une caméra frontale sous l’écran.

Maintenant, de nouveaux rendus présentés en photos et une vidéo à 360° de Zoutons sont apparus, donnant un aperçu plus détaillé de ce à quoi pourraient ressembler les Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro.

Les rendus semblent correspondre assez bien aux boîtiers déjà fuité que nous avons vus plus tôt ce mois-ci. Les images montrent un smartphone avec un écran incurvé. Il y a trois caméras à l’arrière des deux modèles présentés comme une grande (qui est certainement la caméra principale) et deux autres.

Cependant, contrairement aux précédentes fuites rapportant qu’il y aura une caméra sous l’écran à l’avant, les rendus suggèrent que Xiaomi prendra la traditionnelle approche de la découpe centrale.

Il est également intéressant de noter la rumeur selon laquelle les Xiaomi 12 et 12 Pro vont être légèrement plus petits que leurs prédécesseurs, même s’ils sont un peu plus épais. Les nouveaux flagships mesureront 152,7 x 70,0 x 8,6 mm, contre 164,3 x 74,6 x 8,06 mm pour le Xiaomi Mi 11.

Un lancement le 28 décembre

Pour ceux qui sont confus par la dénomination « Pro » et « Ultra » (et c’est compréhensible), les modèles prévus pour le lancement sont le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 Ultra. Certains rapports indiquent également que nous pouvons nous attendre à un Xiaomi 12 Lite plus tard dans le cycle de vie de cette gamme de smartphones.

Lors de l’annonce de la dernière puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi a annoncé que la gamme Xiaomi 12 utilisera le puissant SoC. Grâce à cette information et aux précédentes fuites, nous avons des raisons de nous attendre à ce que les nouveaux fleurons de Xiaomi arrivent le 28 décembre.