Instagram met en avant trois nouvelles fonctionnalités, dont l’incrustation de profil sur un site Web

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, est apparu en ligne ce jeudi pour mettre en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités qui viennent de débarquer sur la populaire plateforme de réseau social.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, Mosseri a parlé de la fonctionnalité Rétrospective récemment annoncée pour les Stories Instagram. Rétrospective vous permet de créer une collection pour la fin d’année comprenant jusqu’à 10 Stories à partager avec vos abonnés.

« Maintenant, c’est la fin de l’année, et la nouvelle année est un moment pour réfléchir à l’année passée et penser à l’année à venir, et nous voulions construire quelque chose qui nous permet de célébrer certains de vos moments préférés de 2021 », a déclaré Mosseri.

Pour utiliser Rétrospective, vous devez avoir créé au moins 3 Stories au cours des 12 derniers mois ou avoir activé votre archive de Stories. Les algorithmes d’Instagram feront apparaître des suggestions pour vos sélections — utiles si vous avez une tonne de Stories à choisir — bien que vous puissiez également décider par vous-même. Cependant, utilisez la fonctionnalité rapidement, car elle n’est disponible que jusqu’à la fin du mois de décembre.

Le chef d’Instagram a également parlé de la nouvelle fonctionnalité Reels Visual Replies qui vous permet de répondre à un commentaire avec une vidéo Reels de 60 secondes maximum. Mosseri exhorte les créateurs à utiliser la fonctionnalité comme un autre moyen d’engager avec les abonnés, ce qui pourrait à son tour conduire à une augmentation de l’exposition sur la plateforme, et peut-être des abonnés, aussi. Pour Instagram, toute hausse de l’engagement sur sa plateforme est une excellente nouvelle, car elle lui permet d’attirer davantage de dollars publicitaires et de renforcer la confiance des actionnaires.

Vous verrez l’option pour les réponses visuelles lorsque vous allez répondre à un commentaire. Il suffit de la sélectionner pour créer une réponse vidéo et le commentaire apparaîtra sous forme d’autocollant.

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021