🔥 Le ROIDMI Eve Plus disponible à 410 € dans le cadre d’une offre spéciale de Noël chez Darty

S’il y a un appareil qui symbolise la lutte de l’humanité contre l’effort, quel qu’il soit, c’est bien l’aspirateur robot. Le ROIDMI Eve Plus est un aspirateur robot qui, en plus de passer la serpillière et l’aspirateur, est capable de vider sa propre poubelle, ce qui vous évite d’avoir à faire quoi que ce soit. S’agit-il du produit idéal pour les paresseux, ou est-ce trop beau pour être vrai ?

Et, que diriez-vous d’un bon plan avant Noël ? À l’approche des fêtes de fin d’année, avez-vous pensé que votre maison aurait besoin d’un grand nettoyage ? Que ce soit pour vous-même ou pour un cadeau, vous ne devez pas manquer cette offre de Noël de ROIDMI Eve Plus. Il est disponible à seulement 410 € sur le site de Darty.

Un aspirateur robot peut changer votre vie, surtout lorsque vous ne voulez pas perdre la majeure partie de votre précieux temps en corvées de nettoyage. Si vous avez raté le Black Friday, la prochaine vente de Noël est votre meilleure chance de vous en procurer un. Le ROIDMI Eve Plus est l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché, et vous le découvrirez rapidement dans un test sur le blog.

Peu importe que ce soit les caractéristiques, les performances, le design ou le prix que vous jugez les plus importants, le ROIDMI Eve Plus peut répondre à vos besoins. Le robot dispose d’une énorme aspiration de 2 700 ppa qui permet de retirer facilement la poussière profondément incrustée. Le réservoir de 250 ml possède plusieurs niveaux de contrôle de l’eau pour différents types de sols.

La batterie peut assurer un nettoyage de 250 m² après une charge complète. Lorsque le bac à poussière est plein, le robot se ramène automatiquement à sa station pour vider les déchets. Et le sac de 3 litres contenu dans le bac à poussière peut gérer les déchets pendant 60 jours.

Une fonction spéciale d’autostérilisation

Une caractéristique surprenante du ROIDMI Eve Plus est la stérilisation du sac à poussière. La fonction d’autostérilisation de ROIDMI ne stérilisera pas seulement ces dangereux microbes, mais éliminera également les produits chimiques toxiques communs comme l’ammoniac, le formaldéhyde, le benzène et le TVOC pour protéger la famille.

En conclusion, le ROIDMI Eve Plus est un robot aspirateur pratique et puissant qui vous permettra de faire une pause et d’assurer l’hygiène de votre maison.