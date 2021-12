Samsung annonce le discours principal du CES 2022 « Together for Tomorrow »

Quelques jours après avoir annoncé que l’entreprise allait intégrer Samsung Mobile Communications, sa division téléphones et tablettes, dans un domaine d’électronique grand public plus vaste, Samsung a annoncé qu’elle allait également la renommer. Désormais, l’activité de fabrication de téléphones de Samsung s’appellera Samsung MX, pour Mobile Experience.

Le changement prend effet immédiatement, le 10 décembre, et le nouveau nom sera désormais utilisé dans toutes les communications officielles de l’entreprise. Selon le communiqué de presse, le changement de nom en Samsung MX était nécessaire pour souligner la nouvelle direction que l’entreprise va prendre avec son activité mobile, à savoir une plus grande concentration sur l’expérience utilisateur, les services et la création d’un écosystème complet qui va au-delà de son excellent matériel téléphonique. Selon TM Roh, le tout nouveau président et responsable de l’activité MX :

Nous sommes heureux d’annoncer le changement de nom de notre activité après des décennies d’innovation et de leadership dans l’industrie du mobile. Nous pensons que ce changement de nom nous aidera à entrer dans une nouvelle ère d’innovations mobiles où nous pourrons créer des possibilités encore plus passionnantes pour les utilisateurs de Galaxy.

Entre-temps, c’est officiel. Samsung organise son discours d’ouverture du CES 2022 « Together for Tomorrow » le 4 janvier 2022, à 3 h 30, heure française. Le vice-président et PDG de Samsung Electronics, Jong-Hee (JH) Han, prononcera le discours principal devant les personnes qui assisteront au CES 2022 hors ligne. L’événement sera également retransmis en direct sur le site Web et la chaîne YouTube de Samsung.

Ces deux dernières années, le CES n’a été qu’un événement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, le Consumer Electronics Show revient sous sa forme physique l’année prochaine, et Samsung marquera sa présence par le lancement de nouveaux appareils. Dans le long article de blog, Samsung a détaillé les innovations qu’elle a présentées ces dernières années au CES, du digital humain au CES 2011 à la plateforme SmartThings au CES 2015 en passant par les expériences IoT en 2016. L’entreprise va maintenant passer à la vitesse supérieure en matière d’innovation avec le CES 2022, où elle devrait non seulement présenter de nouvelles technologies et de nouveaux produits, mais aussi de nouvelles initiatives écologiques.

De grosses annonces ?

Samsung est prêt à présenter ses efforts multiformes pour contribuer à rendre la vie sur Terre plus durable et à souligner la nécessité pour chacun de participer à la réduction du changement climatique où qu’il soit. La société présentera également ses dernières technologies innovantes pour aider les utilisateurs à profiter d’un style de vie encore plus enrichi, basé sur des services optimisés et personnalisés pour chaque personne, ainsi que sur des expériences améliorées de connexion entre eux.

Bien que la société n’ait pas annoncé ce qu’elle lancera au CES 2022, il se murmure que la société présentera son très attendu Galaxy S21 FE, quelques nouveaux téléviseurs MicroLED, MiniLED et QD-OLED, ainsi que quelques nouveaux appareils pour la maison connectée.