Les utilisateurs de la série OnePlus 9 signalent de multiples bugs après l’installation de Oxygen OS 12

OnePlus a officiellement publié la mise à jour stable OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour la série OnePlus 9. Mais, les choses ne semblent pas aller bien pour OnePlus, qui a récemment déployé une mise à jour importante pour ses flagships lancés en 2021 — le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro.

Les premiers rapports indiquent que la mise à jour Oxygen OS 12 pour les deux smartphones est truffée de bugs. Quelques heures après que les gens ont mis à jour leurs smartphones, ils sont allés sur les réseaux sociaux et les propres forums de OnePlus pour exprimer leurs préoccupations. La version logicielle embarque plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles icônes, un mode sombre réglable, un équilibre vie professionnelle et vie privée 2.0, un Shelf remanié, et plus encore.

Les problèmes vont de problèmes apparemment mineurs comme des incohérences de l’interface utilisateur et des animations médiocres à des problèmes potentiellement dramatiques comme des vitesses Wi-Fi lentes et la perte de la capacité à passer et recevoir des appels. Le passage à Oxygen OS 12 a également conduit OnePlus à supprimer plusieurs options de personnalisation sur la série OnePlus 9. Avec la mise à jour installée, les utilisateurs perdent la possibilité de modifier individuellement les icônes, de désactiver Google Feed ou de personnaliser la barre d’état.

Un membre du forum OnePlus a listé plusieurs problèmes qu’il a observés sur son OnePlus 9. Selon lui, la mise à jour a cassé la fonctionnalité du gestionnaire de tâches, qui ne peut plus fermer toutes les applications en arrière-plan. Les utilisateurs de WhatsApp ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus utiliser WhatsApp Web. L’application Téléphone par défaut sur Oxygen OS 12 est différente du précédent OS, et elle ne propose plus l’option d’enregistrement des appels.

Un autre utilisateur du forum OnePlus a affirmé que sa carte SIM a cessé de fonctionner et que même une réinitialisation d’usine n’a pas réglé le problème. D’autres rapportent que le smartphone ne se connecte plus aux réseaux 5G. Il semble également y avoir un problème avec la fonctionnalité d’alarme, un utilisateur indiquant que son téléphone « oublie » une alarme prédéfinie s’il redémarre l’appareil.

Il faut éviter la mise à jour

Considérant que OxygenOS 12 a reçu plusieurs séries de tests bêta menant à la mise à jour stable, il est décevant de voir l’état de la version finale. Si vous possédez un appareil de la série OnePlus 9, il pourrait être judicieux de retenir l’envie de mettre à jour votre smartphone à la dernière version d’Oxygen OS 12.

Étant donné le nombre de plaintes après cette mise à jour, il y a de fortes chances que OnePlus déploie un correctif pour ces bugs dans les jours à venir.