Le design et les coloris du Moto Edge X30 font l’objet de nouveaux rendus

Motorola dévoilera officiellement aujourd’hui le futur smartphone Moto Edge X30. De nouveaux rendus du smartphone sont apparus avant l’annonce, nous donnant un aperçu plus précis de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Les spécifications ont également été précédemment divulguées, et il pourrait être le premier appareil à être alimenté par la dernière plateforme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Motorola a partagé les nouvelles images sur Weibo, et cela confirme les rendus que nous avons précédemment vus. Bien que nous n’ayons pas encore les informations officielles sur les spécifications, voici tout ce que nous nous attendons à voir dans la journée.

Le Moto Edge X30 est censé être alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1, et bien que les options de mémoire ne soient pas claires, nous nous attendons à voir au moins 8 Go de RAM. Quant à l’écran, les précédentes rumeurs indiquent qu’il s’agit d’un panneau de 6,67 pouces, et Motorola a confirmé qu’il sera livré avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et qu’il sera certifié HDR10+.

Il aura également une découpe pour la caméra frontale de 60 mégapixels. La rumeur veut également qu’il y ait une caméra frontale sous l’écran, bien que cela puisse éventuellement être réservé au modèle X30 Edge Pro plus haut de gamme.

À l’arrière, l’appareil disposera de trois capteurs photo.

Des ventes le 15 décembre

Le capteur principal est une unité de 50 mégapixels, tandis que le secondaire sera une autre caméra de 50 mégapixels pour l’ultra-large, et il y aurait également un capteur de 2 mégapixels. En ce qui concerne l’endurance, il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et il supportera la charge filaire rapide de 68 W.

Nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour découvrir les spécifications réelles et voir l’appareil dans des photos et des rendus réels. Le Moto Edge X30 sera révélé dans quelques heures, tandis que les ventes devraient commencer le 15 décembre. On ne sait pas encore si l’appareil sera commercialisé en dehors de la Chine, bien que les autres séries Edge précédentes aient souvent été commercialisées en Europe.