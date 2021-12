Samsung et Microsoft développeraient un dispositif HoloLens de réalité augmentée

Au début de l’année, nous avons vu une vidéo conceptuelle d’éventuelles lunettes de réalité augmentée (RA) de Samsung. Bien que les détails à ce sujet soient rares, il semble qu’elles soient développées en collaboration avec Microsoft. Un nouveau rapport suggère que Samsung s’est associé à Microsoft pour un projet HoloLens basé sur la réalité augmentée, qui est actuellement en phase de développement.

Le rapport provient de la publication sud-coréenne The Elec, qui cite des sources pertinentes ayant connaissance du projet. Il est révélé que le projet a été lancé pendant l’été de cette année et qu’il devrait durer 2 ans. Il pourrait être commercialisé en 2024.

Samsung aurait formé un groupe de travail pour le projet et se pencherait très probablement sur le matériel. Les multiples divisions commerciales de Samsung, notamment Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics et Samsung SDI, travailleraient sur le projet avec Microsoft. Les vice-présidents de ces divisions auraient pris part à une réunion relative au projet au début de l’année.

Bien que les détails sur les lunettes AR ne soient pas disponibles, nous pouvons nous attendre à ce qu’il s’agisse de la prochaine génération de HoloLens, qui est le wearable AR de Microsoft. Pour ceux qui l’ignorent, le premier modèle a été lancé par Microsoft en 2015 et le prochain HoloLens 2 est sorti il y a 2 ans, début 2019. Le wearable basé sur la RA permet aux utilisateurs de vivre divers scénarios de réalité augmentée.

En outre, il est révélé que Samsung a récemment investi dans une société américaine de RA nommée DigiLens, qui est populaire pour sa technologie de guide d’ondes utilisée dans les lunettes RA. L’entreprise utilisera très probablement les ressources de DigiLens pour développer le prochain HoloLens 3 de Microsoft, ou, quel que soit son nom.

Un nouvel engouement

Le présumé projet peut aider Samsung et Microsoft à relancer leur technologie AR/VR, étant donné qu’elle fait l’objet d’un nouvel engouement. Puisque ni Microsoft ni Samsung n’ont fourni de détails officiels à ce sujet, il est important de prendre ces informations avec des pincettes.

Actuellement, HoloLens est encore réservé aux entreprises. Il est utilisé dans les hôpitaux et les travailleurs de première ligne en cas de pandémie utilisent également le casque. Microsoft a même remporté un contrat du Pentagone pour produire une version militaire du HoloLens pour l’armée américaine. Et plus tôt en 2021, Microsoft a annoncé Mesh, une plateforme inter-technologique pour la collaboration, la communication et plus encore, qui fonctionne sur HoloLens.

Microsoft et Samsung ne sont pas des inconnus en matière de partenariats. Lorsque Microsoft a lancé les casques grand public Windows Mixed Reality, qui mélangent les mondes physique et numérique, mais qui dépendent également d’une connexion à un ordinateur, Samsung était un partenaire clé. Samsung a lancé à la fois le HMD Odyssey et le MD Odyssey+. Les deux sont toujours disponibles à la vente.