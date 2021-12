Les premiers benchmarks du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 apparaissent

Le Snapdragon 8 Gen 1 est le processeur qui se retrouvera dans la plupart des flagships de 2022, et il a déjà fait ses débuts officiels en tant que silicium autonome la semaine dernière, mais maintenant, les premiers benchmarks de la puce en action sont apparus et nous montrent comment le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 se compare au Snapdragon 888 et à l’Apple A15 Bionic.

Les résultats des benchmarks ont été publiés par PC Mag, qui a assisté à l’événement Qualcomm où un dispositif de plateforme de référence avec la nouvelle puce a été testé.

Les chiffres les plus intéressants se présentent sous la forme de scores Geekbench 5. Geekbench est un benchmark de performance CPU multiplateforme qui donne deux résultats : un pour la performance mono-coeur, et un autre pour la performance multi-coeur. Gardez à l’esprit que les scores varient très légèrement d’une exécution à l’autre, mais on peut voir des résultats assez cohérents dans l’ensemble.

Comme vous pouvez le voir dans ces résultats, le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 est plus de 10 % plus rapide que l’actuel Snapdragon 888 dans les performances mono et multi-coeurs. Pourtant, ces chiffres ne sont pas tout à fait les 20 % d’amélioration du CPU que Qualcomm avait promis plus tôt.

Un benchmark décevant ?

Dans le même temps, il n’est toujours pas à la hauteur du A15 Bionic d’Apple, et en fait, en regardant les scores des benchmarks, on peut voir qu’il bat à peine la puce A13 d’Apple d’il y a deux ans en performance multi-coeurs et qu’il lui échappe encore dans les benchmarks monocoeur. Il est clair qu’à l’heure actuelle, Qualcomm est loin derrière Apple en termes de performances du processeur.

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des bonds de géant en termes de performances, et il est important de prendre cette amélioration de 10 % avec les quelques nouvelles capacités que le Snadragon 8 Gen 1 permet.

Il ne faut pas non plus oublier que les résultats des benchmarks ci-dessus ont été obtenus sur un appareil de référence et non sur un smartphone réel qui se retrouvera dans les mains des consommateurs. Qualcomm précise également que sa puce n’est pas conçue pour le type de mesures de performances en rafale sur lesquelles se concentrent les benchmarks, mais qu’elle est plutôt optimisée pour des performances soutenues.

Un GPU très performant

Si les tests de performance du CPU n’ont pas donné de résultats très impressionnants, le GPU, lui, a donné de bons résultats, ce qui signifie que les joueurs vont être gâtés. Dans le test hors écran GFXBench 5 Aztec Ruins, le Snapdragon 8 Gen 1 a terminé avec un résultat de 45 images par seconde, supérieur à celui de l’iPhone 13 Pro Max, qui a obtenu 36 fps.

D’autres smartphones étaient loin derrière, et par exemple, le Galaxy S21 Ultra n’a obtenu que 19 images par seconde sur le même test, ce qui signifie que le Snapdragon 8 Gen 1 offre plus du double de performances.