Instagram permet aux parents de fixer des limites de temps et d’inciter les adolescents à « faire une pause »

Instagram est immensément populaire parmi les jeunes, et Facebook Meta voulait même lancer une application Instagram Kids dédiée aux enfants de moins de 13 ans — l’âge minimum actuel pour un compte Instagram. Cette idée a suscité de vives réactions et, en septembre, l’entreprise a dû geler le projet.

Aujourd’hui, Instagram a officiellement annoncé une nouvelle « approche plus stricte » envers les adolescents sur l’application, ainsi qu’un tas d’outils pour aider les parents à mieux gérer leurs jeunes.

« Nous adopterons une approche plus stricte de ce que nous recommandons aux adolescents sur l’application, nous empêcherons les gens de taguer ou de mentionner des adolescents qui ne les suivent pas, nous pousserons les adolescents vers d’autres sujets s’ils s’attardent sur un seul sujet depuis longtemps et nous lancerons la fonctionnalité Faites une pause aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, que nous avons déjà annoncée », peut-on lire dans l’article officiel.

La fonctionnalité « Faites une pause » permettra aux adolescents (et aux autres utilisateurs également) de définir des rappels et, après avoir défilé pendant un certain temps (10, 20 ou 30 minutes), l’application affichera une invite, leur demandant de faire une pause et de se calmer.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur la fonctionnalité existante de limite quotidienne, qui permet aux utilisateurs de gérer le temps total qu’ils passent sur Instagram et de désactiver les notifications de l’application une fois ce temps écoulé.

Comment puis-je fixer une limite de temps quotidienne sur Instagram ?

Voici comment définir un rappel de limite de temps quotidien :

Ouvrez l’application Instagram sur votre iPhone ou Android Sélectionnez l’icône de profil en bas à droite pour accéder aux paramètres de votre profil Cliquez sur l’icône hamburger Sélectionnez votre activité Cliquez sur Temps Sélectionnez ensuite l’option Définir une limite de temps quotidienne Choisissez la durée souhaitée et tapez sur Terminé Voilà, c’est fait ! Vous êtes prêt

Il convient également de noter qu’Instagram commencera à afficher de manière proactive des rappels demandant aux gens d’activer les fonctionnalités « Limite quotidienne » et « Faire une pause ».

Instagram lance de nouveaux outils pour les parents et les tuteurs en mars 2022

Montrer une notification aux enfants et les inciter à faire une pause est une chose, mais les obliger à le faire réellement est une tout autre affaire. C’est pourquoi Instagram va lancer une série d’outils pour les parents et les tuteurs afin de leur permettre de gérer le temps de leurs enfants sur l’application.

Les parents et les tuteurs pourront voir combien de temps leurs adolescents passent sur Instagram et fixer des limites de temps. Nous donnerons également aux adolescents une nouvelle option pour avertir leurs parents s’ils signalent quelqu’un, ce qui donnera à leurs parents la possibilité d’en parler avec eux. Il s’agit de la première version de ces outils ; nous continuerons à ajouter d’autres options au fil du temps.

Un nouveau centre éducatif pour les parents est également en cours de développement, afin de les aider à comprendre la réalité dynamique et parfois déroutante des réseaux sociaux modernes dans lesquels leurs adolescents nagent chaque jour.

Enfin, Instagram commence à tester une nouvelle façon de gérer Instagram, en ajoutant la possibilité de supprimer du contenu en vrac. La société pense que cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour les adolescents, car ils pourraient vouloir revoir des choses qu’ils ont postées après avoir grandi un peu et les effacer en vrac. La fonctionnalité sera disponible pour tous en janvier, donc si vous voulez faire un peu de ménage de printemps, ce sera l’excuse parfaite pour le faire.