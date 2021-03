Facebook travaille sur une application Instagram dédiée aux enfants de moins de 13 ans

Si vous ne le saviez pas, Instagram, dans un article de blog officiel, a récemment fait part de son intention de rendre la plateforme plus sûre pour ses jeunes utilisateurs, en particulier les adolescents et les préadolescents. Cependant, dans cet article, il n’était fait mention nulle part d’une application Instagram Kids. Mais, selon une publication interne de l’entreprise acquis par Buzzfeed News, l’entité appartenant à Facebook travaille sur une version d’Instagram dédiée aux enfants.

Depuis la création des réseaux sociaux, les enfants n’y sont pas les bienvenus. Ou plutôt, les limites d’âge ont été largement ignorées et les tentatives d’inclure les enfants d’une manière ou d’une autre ne se sont pas bien passées. Afin de mieux protéger la vie privée et la sécurité des jeunes utilisateurs sur sa plateforme, Instagram serait en train de développer une version pour enfants de son application . Il s’agira d’une version édulcorée de l’application principale d’Instagram, qui permettra aux utilisateurs de moins de 13 ans d’accéder à la plateforme de partage de photos .