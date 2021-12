Le OnePlus 10 Pro 5G pourrait être dévoilé le 5 janvier au CES 2022

Malheureusement, il y a aussi une chance que le OnePlus 10 Pro qui a fait l’objet d’une fuite importante soit effectivement dévoilé aux États-Unis le 5 janvier et commercialisé dans le monde entier plusieurs mois plus tard. Après tout, les pénuries de puces sont loin d’être terminées…

OnePlus a fusionné avec OPPO et a lancé une ligne très réussie de smartphones de milieu de gamme sous la série « Nord », qui peut ou non avoir quelque chose à voir avec cet événement également. En plus du flagship OnePlus 10 Pro, le Nord N20 5G , sans aucun doute abordable, a également fait l’objet de fuites très détaillées récemment, ce qui signifie que nous avons au moins deux candidats pour une annonce début 2022 à Vegas.