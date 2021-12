Comme l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces équipé d’un écran à 60 Hz ?

Dans un rapport de presse coréen sur un remaniement des parts de marché des fabricants d’écrans OLED pour l’iPhone en 2022, on trouve un avertissement selon lequel le grand iPhone 14 Max pourrait être équipé d’un écran à faible taux de rafraîchissement de 60 Hz, tout comme l’iPhone 14.

Tout d’abord, une petite mise au point. Selon plusieurs analystes Apple réputés comme Ming-Chi Kuo ou Mark Gurman, Apple devrait sortir quatre iPhone en 2022 :

iPhone 14 : écran à encoche de 6,1 pouces à 60 Hz

iPhone 14 Max : écran à encoche de 6,7 pouces

iPhone 14 Pro : écran à encoche de 6,1 pouces à 120 Hz

iPhone 14 Pro Max : écran poinçonné de 6,7 pouces à 120 Hz

Jusqu’ici tout va bien, mais, comme vous pouvez le constater, rien n’a encore filtré sur le type exact de l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 14 Max, et, grâce aux sources de la chaîne d’approvisionnement coréenne des écrans de The Elec, nous savons maintenant pourquoi. Il s’avère que même Apple ne sait toujours pas si elle utilisera l’ancienne technologie d’écran LTPS à 60 Hz pour le 14 Max, ou si elle pourra l’équiper d’un panneau LTPO à 120 Hz plus contemporain.

Pour l’instant, Samsung a un quasi-monopole sur la technologie OLED LTPO qui permet un taux de rafraîchissement plus rapide sans impacter l’autonomie de la batterie, et fournit les panneaux de l’iPhone 13 Pro et du 13 Pro Max. Cependant, Apple essaie de se diversifier en abandonnant Samsung comme fournisseur prédominant d’écrans pour sa gamme d’iPhone, et a augmenté la part des écrans LG et BOE.

Le problème est que ces progrès ont été plutôt lents jusqu’à présent et que LG ne devrait être en mesure de fabriquer des écrans OLED avec la technologie frugale LTPO que l’année prochaine, tandis que les Chinois de BOE ne devraient pas atteindre cet objectif avant 2023, à temps pour l’iPhone 15, ou quel que soit le nom qu’Apple lui donnera.

Apple hésite beaucoup

C’est pourquoi les plans d’Apple pour l’écran de l’iPhone 14 Max sont toujours en cours d’élaboration, rapportent les initiés de la chaîne d’approvisionnement du secteur :

L’un des types de la gamme inférieure (modèle de base de 6,06 pouces) a été décidé d’appliquer le LTPS, et l’on sait que l’autre type (Max 6,7 pouces) est toujours en cours d’examen entre LTPO et LTPS. Apple devrait prendre une décision finale en fonction de la technologie et du prix unitaire de LG Display et BOE. Si le modèle Max de 6,7 pouces est décidé par la méthode LTPS, on peut s’attendre à ce que ce modèle soit également livré par BOE.

Le fait est qu’Apple veut échapper au monopole de Samsung sur ses fournitures d’écrans OLED pour iPhone depuis un bon moment déjà. Samsung facture très cher ses panneaux de haute technologie, et Apple espère qu’il pourra injecter davantage de LG et de BOE comme fournisseurs dans le mélange afin de faire baisser les coûts des écrans de son iPhone. C’est pourquoi Apple souhaite faire appel à LG et BOE pour ses modèles de base de l’iPhone 14 l’année prochaine, comme elle l’a fait pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 de cette année.

BOE et LG entrent dans la danse

L’année prochaine, BOE devrait augmenter sa part de marché pour la production d’écrans d’iPhone à 20 % des quelque 200 millions d’unités totales dont Apple aura besoin. Cette année, elle devrait fournir environ 15 millions de panneaux à Apple, tandis qu’en 2022, ses livraisons pourraient passer à 45 millions. L’autre usurpateur de parts de marché de Samsung, LG, devrait également augmenter ses livraisons d’écrans à Apple de 50 millions à 60 millions, laissant Samsung avec « seulement » 130 millions d’unités.

Cependant, ni BOE, ni LG ne peuvent actuellement fabriquer les panneaux OLED modernes qui permettent un taux de rafraîchissement élevé, de sorte qu’Apple pourrait être contraint d’employer un écran LTPS pour l’iPhone 14 Max. Sur un grand écran de 6,7 pouces, ce serait une déception, c’est le moins qu’on puisse dire, mais l’acceptation par le marché d’un panneau de 60 Hz dépendrait entièrement du prix, et de la façon dont Apple a réussi à positionner le 14 Max par rapport à son grand frère Pro qui portera un écran de 120 Hz.