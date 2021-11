Les rendus du OnePlus Nord N20 5G montrent un nouveau design étrangement familier

La marque Nord de OnePlus semble être partout, avec trois gammes de produits distinctes ciblant différents marchés et niveaux. Le OnePlus Nord 2 5G et le OnePlus Nord N200 5G ont déjà été lancés il y a plusieurs mois, mais le modèle du milieu, le OnePlus Nord N20, n’a pas encore été présenté/annoncé. Il y a encore une chance que nous puissions voir le smartphone cette année, ou au moins au début de l’année prochaine.

Et, le OnePlus Nord N20 pourrait venir sous une forme à laquelle vous vous attendez le moins, surtout quand il ressemble un peu à un iPhone au lieu d’un smartphone OnePlus.

Certains diront qu’Apple n’a pas le monopole de l’apparence d’un smartphone, mais la longue bataille juridique de la société avec Samsung pourrait prouver le contraire. Pour être juste, OnePlus ne copie pas exactement l’iPhone 13, mais il porte suffisamment d’éléments qui rappelleraient les fleurons d’Apple. C’est du moins ce que semblent indiquer ces rendus de 91mobiles.

On retrouve, par exemple, les bords chanfreinés qui sont devenus l’une des signatures d’un iPhone depuis l’iPhone 12 (et l’iPhone 5s et plus), ainsi que les faces arrière et avant très plates. On retrouve également deux grandes caméras positionnées à l’opposé l’une de l’autre, avec deux trous plus petits entre les deux. Mais contrairement aux iPhone, les caméras sont alignées verticalement et ne sont pas enfermées dans une quelconque bosse ou bloc carré.

Bien sûr, la face avant de ce OnePlus Nord N20 5G est différente de celle de n’importe quel iPhone puisqu’elle présente une découpe en forme de trou dans un coin.

Encore une prise casque !

Le smartphone aurait pu passer pour un modèle premium s’il n’y avait pas ce menton (bord sous l’écran) assez important qui reste une marque des smartphones de milieu et d’entrée de gamme. Heureusement, il y a une prise casque sur la tranche inférieure, ce qui manquera cruellement aux acheteurs des futurs smartphones Galaxy A de Samsung.

La fuite révèle également quelques détails concernant les spécifications, comme l’écran AMOLED de 6,43 pouces qui sera l’une des plus grandes améliorations par rapport au OnePlus Nord N10. L’ensemble de trois caméras sera dirigé par un capteur principal de 48 mégapixels, rejoint par deux caméras de 2 mégapixels. OnePlus note curieusement que ce smartphone pourrait en fait être lancé comme le OnePlus Nord CE2 5G, ce qui ajoutera probablement à la confusion sur la direction de l’entreprise pour la marque Nord.