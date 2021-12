OPPO présente un smartphone doté d’une caméra rétractable

De nos jours, les blocs de caméras sont devenus un point de distinction pour les smartphones plutôt qu’un simple élément fonctionnel du design. Le design d’une caméra mobile est défini et limité par les capteurs et les objectifs qu’il contient, ce qui se traduit souvent par des constructions volumineuses qui dépassent du châssis du smartphone.

Ce qui, à son tour, donne au smartphone une coque arrière irrégulière qui pose certains problèmes d’utilisation. Alors que les travaux se poursuivent pour réduire ces composants matériels, OPPO présente une solution intéressante qui permet à au moins l’une de ces grosses caméras d’entrer et de sortir du boîtier comme un appareil photo des années 90.

La taille du capteur et les objectifs sont les deux principaux éléments qui influent sur la taille des modules de caméra du smartphone. Si la surface des capteurs augmente souvent (largeur et longueur), les lentilles utilisées déterminent également l’épaisseur de la bosse de la caméra. C’est particulièrement vrai pour les caméras à téléobjectif ou celles dotées de capacités de zoom optique, car le nombre de lentilles est nettement supérieur à celui d’une traditionnelle caméra large.

Les récentes innovations dans les technologies des caméras pour les smartphones ont donné naissance à ce que l’on appelle désormais le téléobjectif en périscope, qui déploie ses lentilles horizontalement plutôt que verticalement, d’où son nom. Mais cela n’est peut-être pas suffisant, d’autant plus que cela limite fortement la portée de la caméra. La solution de OPPO semble éliminer complètement les périscopes et mettre en œuvre un mécanisme télescopique à la place.

En effet, le fabricant de smartphones chinois OPPO a publié une courte vidéo montrant un smartphone avec une caméra rétractable qui peut se déplacer vers l’avant et l’arrière, peut-être afin d’offrir des capacités de zoom optique sans avoir besoin d’un deuxième objectif de caméra.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un zoom optique sur un smartphone, mais la version de OPPO semble se démarquer à plusieurs égards.

