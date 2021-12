La surcouche One UI 4 avec Android 12 est déployée sur les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3

Samsung a intensifié ses actions au cours des dernières années, et elle a commencé à offrir des correctifs de sécurité et des mises à jour d’OS en temps opportun pour ses flagships. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont les derniers smartphones à recevoir One UI 4.0, la surcouche du géant sud-coréen basée sur Android 12.

Le Galaxy Z Fold 3 a reçu la version stable et officielle de One UI 4 en Corée, tandis que le Galaxy Z Flip 3 a seulement commencé à recevoir la nouvelle mise à jour en Serbie, comme le souligne SamMobile. Le Z Flip 3 porte la version du firmware F711BXXU2BUKM, qui devrait également atteindre davantage de pays dans les semaines à venir.

Si vous avez un appareil éligible, et que vous êtes basé dans l’une des régions prises en charge, vous pouvez vous rendre dans :

Paramètres

Cliquez sur « Mise à jour du logiciel »

Puis cliquez sur « Télécharger et installer »

Comme toujours, je vous recommande de sauvegarder l’ensemble de votre appareil avant de procéder à une mise à jour logicielle.

La Corée et la Serbie ne sont probablement qu’une première étape, des pays tests, et si tout se passe bien pour Samsung, d’autres régions devraient recevoir la nouvelle mise à jour dans les semaines à venir. Samsung a précédemment annoncé que tous les Z Flip 3 et Z Fold 3 devraient recevoir la nouvelle mise à jour en décembre, alors assurez-vous d’être à l’affût.

Une meilleure personnalisation

La dernière version de One UI 4 inclut les couleurs d’accentuation analogues à ce que l’on retrouve dans Material You qui sont actuellement basées sur le fond d’écran défini et l’utilise pour thématiser l’ensemble de l’interface du téléphone, et elle apporte de meilleures fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour protéger les informations privées et confidentielles. Le nouveau système d’exploitation apporte également des widgets nouvellement conçus.

Les changements plus subtils comprennent de nouvelles animations dans l’ensemble de l’OS qui sont plus conformes à ce que vous trouverez sur un Pixel, ainsi que des options de sécurité et de confidentialité améliorées.

Que pensez-vous du dernier logiciel One UI 4 de Samsung ?