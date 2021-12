Les utilisateurs de Messenger et Instagram devraient être en sécurité même sans chiffrement de bout en bout

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, ne fournira pas de chiffrement de bout en bout (E2EE) aux utilisateurs de Messenger et d’Instagram de sitôt, mais l’entreprise cherche des moyens de compléter l’absence d’E2EE par des mesures de sécurité supplémentaires.

Dans un article de blog assez étayé, Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité chez Meta, a détaillé l’approche de l’entreprise en matière de sécurité de Messenger et d’Instagram pendant que la construction de l’E2EE par défaut est en cours. La stratégie de Meta pour assurer la sécurité de ses utilisateurs comporte trois aspects :

Travailler pour empêcher les abus de se produire en premier lieu

Donner aux gens davantage de contrôles pour les aider à rester en sécurité

Répondre aux rapports sur les potentiels dommages

Le moyen le plus simple d’assurer la sécurité de vos utilisateurs est d’empêcher les abus de se produire. À cet égard, Meta affirme que sa technologie d’apprentissage automatique peut examiner les parties non chiffrées des plateformes de l’entreprise (c’est-à-dire les informations sur les comptes et les photos téléchargées dans les espaces publics) pour détecter les activités suspectes et les abus.

En outre, lorsque des adultes créent à plusieurs reprises de nouveaux profils et tentent de se connecter avec des mineurs qu’ils ne connaissent pas ou envoient des messages à un grand nombre d’inconnus, Meta peut prendre des mesures et les empêcher d’interagir avec des mineurs. Plus importants encore, les comptes des mineurs sur Instagram et Facebook peuvent être définis comme privés ou « réservés aux amis ».

Deuxièmement, Meta essaie de donner aux utilisateurs davantage de contrôles de leur boîte de messagerie. Par exemple, le réseau social a récemment lancé un programme permettant aux gens de déterminer eux-mêmes les mots, phrases et emojis offensants qu’ils souhaitent filtrer dans un dossier caché.

Une fonctionnalité attendue dans le courant de l’année 2023

Enfin, le signalement est le principal outil permettant aux utilisateurs de rester en sécurité et d’aider Meta à prendre des mesures efficaces contre les abus. Comme vous pouvez l’imaginer, il est obligatoire que les étapes à suivre pour signaler un abus soient assez faciles à suivre et sûres. Dans les mois à venir, Meta facilitera grandement le signalement des abus et tentera d’apprendre à ses utilisateurs à identifier les escrocs et les usurpateurs d’identité en remaniant la fonction de signalement dans Messenger.

Meta a annoncé le mois dernier qu’elle avait décidé de retarder le lancement du chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger et Instagram. La fonctionnalité de sécurité tant attendue devrait désormais arriver dans le courant de l’année 2023.