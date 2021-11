Meta reporte le chiffrement de bout en bout de Facebook Messenger et Instagram à 2023

Meta va reporter ses projets de chiffrement de bout en bout des messages Facebook et Instagram à 2023 — alors que les défenseurs de la sécurité des enfants ont exprimé leur crainte que le plan ne permette pas de détecter les abuseurs.

Outre le chiffrement de Facebook et Instagram, Meta utilise le chiffrement de bout en bout dans le service de messagerie de WhatsApp. Leurs plans initiaux prévoient d’étendre le chiffrement à la fois à Messenger et à Instagram en 2022.

En 2019, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a utilisé le chiffrement sur les appels vocaux et vidéo de Messenger. Dans une déclaration, le PDG a déclaré : « Les gens s’attendent à ce que leurs communications privées soient sécurisées et ne soient vues que par les personnes auxquelles ils les ont envoyées ». En plus de leur chiffrement Messenger en 2019, la société a assuré que Messenger est sûr pour les appels vocaux et vidéo.

La société a fusionné les chats Messenger et Instagram l’année dernière, dans le cadre de son plan visant à créer un système de messagerie unifié sur toutes ses plateformes. Et bien que les messages envoyés par Messenger et Instagram puissent être chiffrés, cette option n’est pas activée par défaut — et ne le sera probablement pas — avant un certain temps.

Pourquoi Meta repousse le plan de chiffrement des messages à 2022 ?

Aux côtés des défenseurs de la sécurité des enfants, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) a exprimé son inquiétude quant aux plans de chiffrement de Meta.

Selon la NSPCC, la messagerie privée est en première ligne des abus sexuels sur les enfants en ligne car elle empêche les forces de l’ordre de détecter les messages et de reconnaître les abus sexuels sur les enfants en ligne. Ce problème sera rendu possible par le chiffrement de bout en bout, où seuls l’expéditeur et le destinataire ont accès au contenu des messages.

L’empire des réseaux sociaux de Zuckerberg, qui vaut des milliards de dollars, a subi des pressions pour abandonner lesdits plans de chiffrement. En réponse, Meta annonce qu’elle poursuivra le plan, mais que le processus sera déployé vers 2023 — ce qui repousse la date de son calendrier initial de 2022.

Dans un rapport de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA), l’industrie technologique a recueilli plus de 21 millions de signalements d’abus sexuels sur des enfants à l’échelle mondiale auprès du Centre national américain pour les enfants disparus et exploités en 2020. 20 millions de signalements provenaient de Facebook.

Une décision controversée

Antigone Davis, responsable de la sécurité chez Facebook, a déclaré que Meta peut détecter les abus même après la mise en œuvre de plans de chiffrement en utilisant les informations sur les comptes, les données non chiffrées et les rapports. L’approche est analogue à celle de WhatsApp, où les utilisateurs peuvent déposer un rapport auprès de différentes autorités chargées de la sécurité des enfants. Davis a écrit le nouveau calendrier de Meta pour leurs plans de chiffrement et l’équilibre qu’ils travaillent dur pour obtenir dans le Telegraph, « Nous prenons notre temps pour obtenir ce droit et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant quelque temps en 2023 ».

Après l’annonce, Andy Burrows, responsable de la politique de sécurité des enfants en ligne de la NSPCC, a salué l’approche de Meta en déclarant : « Facebook a raison de ne pas procéder au chiffrement de bout en bout tant qu’il n’a pas un plan approprié pour empêcher que les abus sur les enfants ne soient pas détectés sur ses plateformes ». Si beaucoup ont salué le plan de Meta, certains y sont restés opposés.