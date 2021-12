La gamme Apple Watch 2022 devrait inclure de nouvelles variantes, dont une robuste

by

La gamme 2022 de l’Apple Watch devrait présenter une série remaniée, comprenant deux nouvelles variantes, comme la SE et le modèle au design robuste de la populaire et appréciée montre connectée.

Selon le rapport de MacRumors, citant le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, comme source, les fans de l’Apple Watch doivent s’attendre à quelque chose de nouveau dans la gamme de l’Apple Watch en 2022. De plus, les athlètes ou ceux qui ont un mode de vie actif ont de quoi s’attendre à la prochaine gamme d’Apple Watch en 2022 avec le lancement annoncé du modèle robuste.

Dans sa dernière lettre d’information intitulée Power On, Gurman a dévoilé les plans du géant de Cupertino, qui prévoit d’apporter un changement majeur à sa gamme de produits l’année prochaine. La lettre d’information rédigée par Gurman fournit à ses abonnés un « scoop » concernant les produits Apple et tout ce qui concerne le marché de la technologie grand public.

L’une des affirmations faites par le journaliste de Bloomberg indique qu’Apple prévoit déjà de rafraîchir son Apple Watch SE, qui fera partie de sa gamme 2022. MacRumors a également noté dans le même rapport que la dernière Apple Watch SE a été lancée en septembre 2020. Cette variante de la montre connectée est l’offre de milieu de gamme du géant technologique de Cupertino.

Il est à noter que la dernière version de la SE arbore le même design que l’Apple Watch Series 6. Toutefois, la principale différence entre les deux est que l’offre de milieu de gamme a délaissé des caractéristiques notables de cette dernière, telles que le capteur d’oxygène dans le sang, la fonction Always on display et son capteur ECG. Bien que Gurman n’ait révélé aucun changement de conception auquel nous pourrions nous attendre de la part de la future montre « SE », certains s’attendent à ce qu’elle comporte davantage de fonctionnalités axées sur la santé — contrairement à sa prédécesseure.

Enfin un modèle robuste !

En plus de cela, Gurman a également mentionné une autre nouvelle variante qu’Apple se préparerait à introduire avec la gamme Apple Watch en 2022. Il affirme que le géant à la pomme croquée prévoit déjà de travailler sur un modèle d’Apple Watch qui serait doté d’un design robuste spécialement conçu pour les athlètes.

Gurman poursuit en suggérant que le nouveau modèle sportif et plus durable de l’Apple Watch devrait être doté d’un étui résistant aux chocs et aux rayures. Sans oublier qu’il est également prévu qu’il pardonne davantage les chutes à fort impact. Il convient d’ajouter qu’Apple propose actuellement un bracelet de sport pour la Watch en partenariat avec Nike. Toutefois, sa durabilité ne varie pas vraiment par rapport à sa version normale.