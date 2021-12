Un milliard d’utilisateurs d’iPhone risquent de voir leurs messages privés divulgués

Pegasus a été conçu à l’origine par une entreprise technologique israélienne connue sous le nom de NSO Group. De plus, Pegasus est extrêmement populaire en raison de ses tentatives de cibler les appareils Apple et Android tout en évitant la détection des logiciels antivirus.

Selon l’article de The Sun , les points faibles de la sécurité de la technologie sophistiquée de l’iPhone d’Apple ouvrent la possibilité aux hackers et aux observateurs indésirables d’accéder aux iMessages des utilisateurs. On estime à un milliard le nombre d’utilisateurs susceptibles d’être touchés par cette faille, qui correspond à une défaillance du processus de chiffrement de bout en bout.