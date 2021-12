Luna Display permet d’utiliser un Mac comme deuxième écran de PC

La dernière mise à jour de Luna Display ajoute une nouvelle fonctionnalité utile : vous permettre de connecter un PC Windows à un ordinateur portable ou de bureau Mac (y compris les iMac M1 flash d’Apple) pour l’utiliser comme écran secondaire. La nouvelle mise à jour offre également des options de résolution 4K et 5K (à condition que votre écran le supporte).

Astro, le fabricant de Luna Display, a communiqué les détails de la mise à jour 5.1 dans un communiqué de presse et un article de blog.

Bien que Luna Display propose depuis un certain temps déjà la connectivité entre Mac et Mac, les utilisateurs ne pouvaient jusqu’à présent connecter des PC à des iPad qu’à l’aide du dongle et du logiciel de la société. La nouvelle connexion PC-Mac fonctionne à la fois sans fil et par une connexion Ethernet, tout comme l’option Mac-Mac.

De plus, la mise à jour de Luna Display ajoute la prise en charge des écrans 5K et 4K à pleine résolution, bien qu’il y ait encore quelques limitations : les PC ne peuvent profiter de la 5K à 30 Hz, tandis que les Mac peuvent l’exécuter jusqu’à 45 Hz, en supposant qu’ils ont été mis à jour vers macOS Big Sur. En revanche, la résolution 4K sera exécutée jusqu’à 60 Hz sur les deux plateformes. Néanmoins, associée à la nouvelle prise en charge des PC, la mise à jour de Luna Display en fait une solution presque parfaite pour utiliser un iMac M1 comme écran secondaire.

Cette nouvelle mise à jour fait suite à l’ajout par Luna Display de la prise en charge des configurations PC-to-iPad plus tôt dans l’année. Luna Display coûte 129 dollars pour Mac ou PC, avec des options de dongle USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort disponibles selon la plateforme de votre choix.

Vous devrez débourser 130 dollars

Les utilisateurs actuels de Luna Display devraient être invités à passer à la version 5.1 lorsqu’ils lanceront Luna sur leur Mac ou leur PC. Et consultez l’App Store sur l’iPad pour effectuer la mise à jour vers la nouvelle version de Luna.

Il existe d’autres options logicielles/matérielles pour utiliser un iPad ou un Mac comme deuxième écran, comme Sidecar d’Apple. Mais, Luna Display offre certaines des meilleures performances disponibles, avec un taux de rafraîchissement de l’écran élevé et une faible latence.