Cette année, nous avons vu divers fabricants de smartphones comme Nokia, Realme, et Motorola mettre un pied dans le marché des tablettes. À la fin de l’année dernière, nous avons également vu un rapport suggérant que OPPO pourrait lancer ses propres tablettes et ordinateurs portables cette année.

Et maintenant, de récentes rumeurs suggèrent que le géant chinois cherche à dévoiler sa première tablette (apparemment surnommée OPPO Pad) en Chine bientôt, après quoi elle pourrait apporter l’appareil en Inde également — aucune information sur un lancement en France.

Le rapport provient de 91Mobiles, citant un informateur Mukul Sharma, et indique que OPPO lancera probablement sa première tablette en Inde au cours du premier semestre de 2022. Mais, le lancement en Chine est attendu plus tôt et pourrait avoir lieu dès la fin de ce mois.

Pour ce qui est des détails sur la future OPPO Pad, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles pour le moment. Cependant, selon les précédentes fuites, la tablette de OPPO pourrait être équipée d’un écran LCD IPS à taux de rafraîchissement élevé, probablement avec un support pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est prévu qu’elle soit équipée d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Sous le capot, la OPPO Pad pourrait être équipée du SoC Snapdragon 870, associé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La rumeur veut également que l’appareil fonctionne avec la surcouche ColorOS 12 basée sur Android 12.

Un prix abordable

En ce qui concerne le prix, il est prévu qu’elle soit lancée avec un prix de 2 000 CNY (~ 280 euros) en Chine, ce qui est extrêmement abordable, et en phase avec d’autres concurrents, y compris et surtout la Xiaomi Pad 5.

Maintenant, il serait intéressant de voir ces géants chinois s’affronter sur le marché des tablettes Android en 2022. Que pensez-vous de la future OPPO Pad ?