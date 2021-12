En fin de compte, le simple fait qu’Apple dispose d’une grande marge de manœuvre et qu’aucune autre entreprise, à l’exception de Google, ne le dérange pourrait réduire la pression sur Tim Cook et le géant de Cupertino. La publication note que cela pourrait même inciter Apple à augmenter les prix de ses iPhone.

Autrement dit, seuls les fleurons de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, sont en concurrence avec l’iPhone durant la période automnale. Et pour 2022, nous pourrions bien connaître la même situation, laissant à Apple le plein marché !

Avec cela, deux flagships Android n’ont pas été lancés, qui, selon PhoneArena, montrent un « recul ». Il s’agit notamment de OnePlus qui annule la série OnePlus « T », qui sortait auparavant entre septembre et octobre, ce qui est considéré comme un « concurrent de l’iPhone ». De plus, Samsung a également abandonné son Galaxy Note qui est généralement lancé en août, environ un mois avant l’iPhone d’Apple.

Selon l’article, le monde Android renonce « presque » à concurrencer directement Apple. L’article dresse ensuite la liste des fuites et des rumeurs provenant de sources fiables telles que Jon Prosser et Max Jambor concernant les prochains produits phares d’Android.