The Last of Us Part 2 Remastered bientôt sur PC ? Les rumeurs s'intensifient

Les joueurs du monde entier ont fait l’expérience du lien émotionnel entre Joel et Ellie dans Last of Us. Malheureusement, cette expérience a longtemps été limitée aux joueurs PlayStation. Et bien que The Last of Us Part Part 1 soit arrivé sur PC, la seconde itération manquait toujours à l’appel.

Cependant, il semble maintenant que les joueurs PC pourront découvrir The Last of Us Part 2 Remastered. En tout cas, si les rumeurs sont fondées.

La rumeur provient de l’utilisateur X (anciennement Twitter) Silknigth. Selon lui, le prochain jeu PC de Sony sera The Last of Us Part 2 Remastered. Selon Silknigth, l’annonce est prévue pour le mois prochain (avril 2024). Ils affirment également que la sortie est encore inconnue et que le temps d’attente entre l’annonce et la sortie sera plus long.

Sony’s upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day.#TheLastofUs — Silknigth (@Silknigth) March 11, 2024

Pour les non-initiés, Silknigth est une source bien connue en raison de ses antécédents. Auparavant, il a confirmé le portage PC de Ghost of Tsushima, qui a été officiellement annoncé peu de temps après. Silknigth a également divulgué le jour de lancement des ports Xbox sur PS5 et Switch.

Une sortie avant la série TV ?

Bien que Silknigth n’ait pas donné de calendrier exact pour la sortie de la version remastérisée sur PC, on peut supposer que le jeu pourrait sortir quelque part autour ou avant la série The Last of Us Part 2 sur HBO. Actuellement, la suite de l’adaptation de la série The Last of Us est en cours de production et devrait être lancée en 2025. Il est donc possible que le jeu soit lancé l’année prochaine.

Par ailleurs, Sony pourrait vouloir éviter de lancer The Last of Us Remake sur PC. Ce jeu a connu des tonnes de bugs, de pépins graphiques et de problèmes de performance pendant des mois lors de son lancement.

Alors, avez-vous hâte de jouer à The Last of Us Part 2 Remastered sur PC ?