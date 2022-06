Square va intégrer l’application Tap to Pay d’Apple à sa plateforme

Les petites entreprises pourront bientôt accepter les paiements de l’application Tap to Pay d’Apple grâce à une nouvelle collaboration. La plateforme de paiement numérique Square s’associe à Apple pour déployer un nouveau support pour Tap to Pay sur les iPhone. La fonctionnalité sera intégrée à l’application de point de vente de Square pour permettre les « paiements sans contact en personne ». Les propriétaires d’entreprises n’auront plus à compter sur les dispositifs complémentaires de Square pour accepter les paiements.

Vous connaissez peut-être mieux Square si vous vous êtes déjà rendu dans une petite entreprise et avez vu que l’iPhone ou l’iPad du propriétaire du magasin était connecté à un dongle. Ces dongles sont souvent le propre lecteur de cartes de Square, et ils se sont avérés très populaires auprès des propriétaires de commerces.

En février 2022, Apple a lancé son application Tap to Pay afin de permettre à davantage de commerces d’accepter Apple Pay et d’autres types de paiements sans contact. Certains craignaient que cela n’annonce la fin de Square et d’autres entreprises analogues qui s’appuient sur le matériel, mais ce n’est pas le cas.

Apple a déclaré qu’elle travaillerait avec les plateformes de paiement afin que tout le monde puisse utiliser sa nouvelle application. Stripe a été la première plateforme à bénéficier de ce soutien, puis Shopify. Aujourd’hui, Square se joint à eux et intègre la prise en charge du paiement sans contact d’Apple à son système de transaction.

Le nouveau support Tap to Pay n’a pas de date de lancement officielle, si ce n’est qu’il sera déployé plus tard dans l’année.

Un programme d’accès anticipé

Square commence avec un programme d’accès anticipé pour les commerçants qui voulaient essayer le nouveau support Tap to Pay. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer vos coordonnées et le type d’entreprise que vous dirigez.

L’ajout par Apple d’un support logiciel pour les paiements pose une question intéressante sur le futur état du matériel de transaction. Cela ne veut pas dire que Square et d’autres plateformes de paiement analogues vont faire faillite ou que les lecteurs de cartes vont disparaître de sitôt.

Les lecteurs de cartes de Square sont encore largement utilisés et le seront probablement encore pendant un certain temps. Mais l’avenir à long terme est moins certain. Une dépendance toujours plus grande à l’égard des logiciels pour gérer les transactions pourrait changer la façon dont les gens font des affaires.