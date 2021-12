Samsung travaille peut-être sur la Galaxy Home Mini 2

Bien que moins probable, la société pourrait également viser le lancement mondial d’un produit qui concurrencera le Google Nest et le HomePod mini d’Apple. Le marché des enceintes connectées est actuellement dominé par Alexa d’Amazon, les enceintes Nest de Google et la gamme d’enceintes HomePod d’Apple. Nous espérons que Samsung fera bientôt son entrée sur le marché mondial des enceintes connectées, en offrant une petite variété aromatisée par Bixby.

On pensait généralement que la société sud-coréenne utiliserait les commentaires de cet essai pour produire un produit commercial mieux adapté aux besoins des clients. Nous ne savons toujours pas quand et où Samsung présentera son enceinte connectée Galaxy Home Mini 2. Les rumeurs suggèrent également que la Galaxy Home Mini 2 ne sera lancée qu’en Corée du Sud , mais en plus grand nombre que la Home Mini originale.