Jack Dorsey démissionne de son poste de PDG de Twitter et confie les rênes à Parag Agrawal

Ce qui était une simple rumeur est confirmé ! Jack Dorsey quittera son poste de PDG de Twitter, et le directeur technique de Twitter, Parag Agrawal, le remplacera. La société l’a confirmé ce lundi 29 novembre, le jour même où la nouvelle est tombée : les actions de Twitter ont baissé d’environ 1,5 %.

Dorsey, 45 ans, a été à la fois PDG de Twitter et de Square, une société de paiements numériques. Bien qu’il ait quitté son poste de PDG, l’entreprise technologique a précisé que le milliardaire entrepreneur technologique de 45 ans resterait membre du conseil d’administration jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée des actionnaires de 2022.

Il y aura quelques changements au sein de l’entreprise. Selon CNBC, le président et directeur de l’exploitation de Salesforce (société de logiciels dont le siège est à San Francisco), Bret Taylor, deviendra le président du conseil d’administration, succédant à Patrick Pichette, ancien cadre de Google. Pichette restera au conseil d’administration en tant que président du comité d’audit.

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je crois que l’entreprise est prête à tourner la page de ses fondateurs », a déclaré Dorsey dans un communiqué comme le souligne CNBC. Dans son tweet, Dorsey inclut une capture d’écran de l’e-mail qu’il a envoyé en interne aux employés de Twitter, le décrivant comme faisant partie de son désir pour Twitter « d’être l’entreprise la plus transparente qui soit ».

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl —jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Dans son e-mail interne, Dorsey a également partagé qu’il n’avait pas l’intention de rester au conseil d’administration après l’expiration de son mandat, car il estime « qu’il est vraiment important de donner à Parag l’espace dont il a besoin pour diriger ».

« Tourner la page de ses fondateurs »

D’après le message, il semble que Dorsey ait planifié cette opération depuis un certain temps. Il a indiqué qu’il travaillait dur « pour s’assurer que cette entreprise puisse se détacher de sa fondation et de ses fondateurs ». Il s’agissait juste de trouver la bonne personne pour prendre la barre, et Dorsey préparait Agrawal depuis un certain temps, en raison de « la profondeur avec laquelle il comprend l’entreprise et ses besoins ».

« Parag a été derrière chaque décision critique qui a contribué à redresser cette entreprise. Il est curieux, rationnel, exigeant, conscient de lui-même et humble. Il dirige avec son cœur et son âme, et j’apprends de lui tous les jours. Ma confiance en lui en tant que PDG est profonde », a déclaré Dorsey aux employés dans son e-mail interne.

Agrawal prend ses fonctions avec effet immédiat. Agrawal travaille chez Twitter depuis 2011, où il a débuté dans le modeste rôle d’ingénieur logiciel. En 2017, il a endossé le rôle de CTO, où il était responsable de la stratégie technique globale, en mettant l’accent sur l’avancement de l’état de l’apprentissage automatique au sein de l’entreprise. Il est titulaire d’un doctorat en informatique de l’université de Stanford et d’une licence en informatique et ingénierie de l’Indian Institute of Technology Bombay.