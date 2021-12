Une fuite d’un mémo d’Apple révèle que le très populaire iPhone 6 Plus sera bientôt ancien

Si vous avez encore l’iPhone 6 Plus de 2014 dans votre poche, j’ai une triste nouvelle pour vous. MacRumors citant une fuite d’un mémo interne qu’il a pu obtenir, affirme que le vieillissant smartphone iPhone 6 Plus sera placé sur la liste des produits anciens d’Apple à la fin de ce mois (qui est aussi la fin de cette année). Certaines choses s’améliorent avec l’âge, mais malheureusement, les smartphones n’en font pas partie, car après quelques années, les composants comme les puces ne peuvent pas être compatibles avec les derniers logiciels.

Selon Apple, « les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ». La liste actuelle des iPhone considérés comme anciens comprend l’iPhone 4 (8 Go), l’iPhone 4 s, l’iPhone 4 s (8 Go), l’iPhone 5 et l’iPhone 5c.

Apple fournit le service et les pièces aux consommateurs par l’intermédiaire des Apple Store ou des centres de réparation agréés pendant un minimum de 5 ans après la dernière distribution d’un produit. Le service et les pièces peuvent être obtenus jusqu’à 7 ans, sous réserve de la disponibilité des pièces. Lorsqu’un produit Apple n’a pas été distribué à la vente pendant 7 ans, il est considéré comme obsolète.

Alors qu’une désignation « ancien » signifie qu’un appareil est proche d’être désuet, un appareil « obsolète » est le coup de grâce, puisqu’il est considéré comme mort et enterré. Apple déclare : « Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, à l’exception des ordinateurs portables Mac éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie pendant une période supplémentaire. Les centres de services agréés Apple ne peuvent pas commander de pièces détachées pour les produits obsolètes ».

Les modèles d’iPhone qui sont devenus obsolètes sont les suivants : iPhone, iPhone 3G (Chine continentale) 8 Go, iPhone 3G 8 Go, 16 Go, iPhone 3 GS (Chine continentale) 16 Go, 32 Go, iPhone 3 GS (8 Go), iPhone 3 GS 16 Go, 32 Go, iPhone 4 CDMA, iPhone 4 CDMA (8 Go), iPhone 4 16 Go, 32 Go, iPhone 4 GSM (8 Go), noir, iPhone 4 s (8 Go).

L’iPhone 6 a encore quelques années devant lui avant de rejoindre la liste des millésimes

L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ont tous deux perdu leur support logiciel en 2019 avec la sortie d’iOS 13. À une époque où les smartphones Android s’équipaient de plus grands écrans, Apple a décidé de proposer un modèle (iPhone 6) avec un écran de 4,7 pouces, et un modèle « Plus » arborant un écran de 5,5 pouces. Les écrans plus grands, arrivant après la sortie des iPhone 5 s et iPhone 5c de 4 pouces en 2013, ont entraîné une forte demande pour les deux nouveaux smartphones cette année-là.

Si l’iPhone 6 Plus a été abandonné par Apple en 2016, l’iPhone 6 est resté en circulation dans diverses régions (comme l’Inde) jusqu’en 2018, ce qui explique pourquoi seul l’iPhone 6 Plus rejoint la liste des millésimes cette année. L’iPhone 6 sera ajouté aux alentours de 2023.

Les deux modèles étaient équipés de la puce A8, fabriquée par TSMC (qui remplace Samsung Foundry) à l’aide du nœud de processus de 20 nm. L’A8 contenait deux milliards de transistors. Comparez cela à l’actuel A15 Bionic qui est construit par TSMC en utilisant le nœud de processus de 5 nm et contient 15 milliards de transistors. Les modèles d’iPhone 2014 ont été les premiers à inclure la plateforme de paiement mobile Apple Pay.