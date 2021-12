Apple devrait présenter la 3e génération de l’iPhone SE au premier trimestre 2022

Selon TrendForce, la troisième génération de l’iPhone SE sera présentée au cours du premier trimestre de 2022. Alors que l’appareil devrait marquer l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones 5G de milieu de gamme, la dernière fuite laisse entendre qu’Apple va changer le design du smartphone par rapport au modèle de seconde génération. Ces informations proviennent du journal japonais Macotakara, qui cite des sources chinoises anonymes et « fiables ».

Si c’est vrai, on peut s’attendre à ce que l’iPhone SE (2022) soit doté d’un écran de 4,7 pouces et du capteur Touch ID. Selon DigiTimes, Apple équipera le téléphone du support 5G et de la puce A14 Bionic, le composant de 5 nm utilisé sur la série d’iPhone 12. Cette puce contient 11,8 milliards de transistors. L’iPhone SE (2020) est alimenté par le A13 Bionic et est équipé d’une caméra arrière de 12 mégapixels et d’une caméra FaceTime de 7 mégapixels en façade.

Cependant, un autre rapport suggère qu’au lieu de reprendre le look de l’iPhone 8 pour l’iPhone SE de troisième génération, Apple emprunterait le look moderne d’un autre modèle, plus récent. Il a été mentionné qu’Apple empruntera le look de l’iPhone XR, sorti en 2018. Cela donnerait à l’iPhone SE (2022) un écran LCD de 6,1 pouces avec une résolution de 1 792 x 828 pixels. La puce A14 Bionic pourrait encore être incluse, ce qui constituerait une mise à niveau par rapport à l’A12 Bionic qui alimentait l’iPhone XR.

Apple prévoit de produire 25 à 30 millions d’unités de l’iPhone SE (2022), un appareil conçu sur mesure pour ceux qui préfèrent utiliser un capteur d’empreintes digitales plutôt que la reconnaissance faciale.

Il permet également aux consommateurs ayant une préférence pour les écrans plus petits d’acheter un iPhone doté d’une puce plus puissante et plus économe en énergie.

La fin de l’iPhone mini

Apple commercialisera toujours ses quatre modèles d’iPhone 14 comme prévu à la fin du troisième trimestre de l’année prochaine. Toutefois, Apple devrait apporter quelques changements, notamment la suppression de l’option iPhone mini. À la place, Apple devrait proposer un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Pour la première fois, les consommateurs pourront acheter un modèle à grand écran à un prix inférieur au coût du modèle Pro Max.

L’iPhone SE original était conçu sur le modèle de l’iPhone 5 s et comportait un écran LCD de 4 pouces d’une résolution de 1 136 x 640 pixels. Le SoC Apple A9 se trouvait sous le capot par rapport au composant A7 avec lequel l’iPhone 5 s était livré. Un capteur photo de 12 mégapixels est installé à l’arrière du téléphone, tandis qu’un capteur photo de 1,2 mégapixel se trouve à l’avant.

Le modèle de deuxième génération, connu comme l’iPhone SE (2020), était calqué sur l’iPhone 8 avec son écran LCD de 4,7 pouces et sa résolution de 1 334 x 750 pixels. L’Apple A13 Bionic était sous le capot, et comme l’iPhone SE original, la nouvelle version arborait à nouveau une puce avec une mise à niveau de deux générations par rapport au modèle dont le design était emprunté. Pour rappel, si la caméra arrière continue d’utiliser un capteur de 12 mégapixels, la caméra frontale est passée à 7 mégapixels.

Enfin une bonne autonomie ?

S’il y a une chose à laquelle le public est devenu très sensible ces derniers temps, c’est l’autonomie de la batterie. La batterie de l’iPhone SE original avait une capacité de 1 624 mAh. Son successeur a la même capacité de 1 821 mAh que la batterie de l’iPhone 8. Étant donné que le public a eu du mal à supporter la batterie de 2 227 mAh de l’iPhone 12 mini, le prochain modèle d’iPhone SE va nécessiter une augmentation considérable de la capacité de la batterie.

Une batterie plus grande sera encore plus importante si l’iPhone SE (2022) prend en charge la connectivité 5G. Une caractéristique qui tue la batterie et à laquelle nous ne nous attendons pas sur le nouveau modèle est un taux de rafraîchissement plus rapide ; les utilisateurs de l’iPhone SE (2022) devront probablement se contenter d’un traditionnel taux de rafraîchissement de 60 Hz.