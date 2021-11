Zoom déploie enfin une fonction de mise à jour automatique pour ses clients Windows et macOS

L’époque où vous deviez mettre à jour votre logiciel de vidéoconférence avant de rejoindre un appel est révolue. Zoom a annoncé qu’elle apportait des mises à jour automatiques à ses clients Windows et macOS.

Non seulement les mises à jour apportent de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, mais elles servent également à corriger les bugs logiciels et autres vulnérabilités qui peuvent être exploités par des pirates pour lancer des cyberattaques et infecter vos appareils avec des logiciels malveillants.

Tout comme les autres sociétés de logiciels, Zoom publie régulièrement des mises à jour pour ses clients de bureau et ses applications mobiles. Cependant, toutes ces mises à jour ne sont pas installées par les utilisateurs finaux, ce qui peut mettre en danger leurs appareils et leurs données.

C’est pourquoi Zoom déploie maintenant une nouvelle fonction de mise à jour automatique pour ses clients Windows et macOS afin de s’assurer que tout le monde utilise la dernière version de son logiciel avant de commencer un appel.

Selon un nouvel article de blog de Zoom, pour activer les mises à jour automatiques dans ses clients Windows ou macOS, vous devrez d’abord ouvrir le menu Paramètres du logiciel, vous rendre dans l’onglet Général et sélectionner l’option « Tenir automatiquement mon Zoom à jour ».

À partir de là, vous serez invité à saisir des informations d’identification d’administrateur pour autoriser l’exécution de la fonction de mise à jour automatique de la société, mais cela ne sera nécessaire que lorsque vous activerez ce paramètre pour la première fois.

Un processus simplifié

À l’avenir, lorsqu’une nouvelle version de Zoom sera disponible et que vous ne serez pas déjà en cours d’appel vidéo, vous serez invité à installer la mise à jour. Si vous ignorez cette invitation, ne vous inquiétez pas, car la mise à jour sera installée automatiquement lors du prochain redémarrage de votre client Zoom.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de fréquentes mises à jour, l’option « Lent » est sélectionnée par défaut. Elle vise à assurer une stabilité maximale au lieu de vous donner accès aux dernières fonctionnalités. Cependant, les utilisateurs expérimentés peuvent activer l’option « Rapide » qui vous permettra de télécharger et d’installer les dernières fonctionnalités et mises à jour dès qu’elles seront disponibles. Il convient également de noter que les mises à jour de sécurité critiques sont diffusées par Zoom à tout le monde, quelle que soit l’option choisie.

Si certains utilisateurs finaux doivent activer eux-mêmes les mises à jour automatiques, si vous faites partie d’une organisation qui utilise Zoom tout en travaillant à domicile, votre administrateur informatique devra activer cette fonction pour vous.