La Huawei Watch D et la détection de la tension artérielle devrait sortir en décembre

Huawei a obtenu le feu vert pour l’utilisation de sa fonction de suivi de la pression artérielle en Chine, ce qui signifie que la fonctionnalité pourrait arriver sur la Huawei Watch D. Dans une publication sur Weibo, un blogueur chinois qui prétend avoir connaissance du projet Watch D, a publié deux rendus de la Watch D — et a suggéré une date de sortie en décembre 2021.

L’existence de la Huawei Watch D a été révélée en septembre, lorsque l’appareil a été repéré chez les régulateurs européens. La demande de marque a énuméré la Watch D a un dispositif médical, avec « analyse médicale ; appareil de surveillance de la fréquence cardiaque ; appareil de mesure de la pression artérielle ; capteurs de pression artérielle ».

Mais la publication Weibo révèle que la Huawei Watch D a reçu l’autorisation d’utiliser sa fonction de mesure de la pression sanguine. Il affirme que la société a obtenu l’approbation du gouvernement pour son « certificat d’enregistrement de dispositif médical de classe II de l’Administration nationale des médicaments », qui donnerait le feu vert à la fonctionnalité.

Précédemment, nous avons entendu que Huawei avait obtenu l’autorisation de surveiller la pression sanguine de la part de l’administration des aliments et des médicaments provinciaux de Guangdong pour un « enregistreur de pression sanguine ECG ».

Tout cela signifie qu’une nouvelle Huawei Watch avec surveillance de la pression artérielle pourrait être lancée en Chine — mais il y a un contexte plus large.

Une bonne nouvelle pour le secteur

Le lancement d’un capteur de pression artérielle basé sur l’ECG, offrant des lectures sans brassard, serait une grande nouvelle pour le secteur de la smartwatch. Et, s’il peut fonctionner sans validation — et c’est un grand « si » — ce serait un grand pas en avant. Seul Samsung a proposé une surveillance de la pression artérielle dans le secteur grand public, et cela a nécessité l’autorisation de la FDA et la validation par un brassard.

Si Huawei peut prouver la technologie, je suis sûr que d’autres ne seront pas loin derrière. Étant donné la relation entre Huawei et les autorités américaines, il n’y a aucun espoir que la FDA approuve un jour la technologie de pression sanguine de Huawei. Par contre, l’Europe est une possibilité. Croisons les doigts !