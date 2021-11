by

by

Les spécifications des caméras des Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont été dévoilées

Les spécifications des caméras des Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont été dévoilées

Les rumeurs concernant la nouvelle série Galaxy S22 de Samsung surgissent de temps à autre, et elles ne peuvent que devenir plus fréquentes à mesure que nous nous rapprochons de 2022 et de l’éventuel lancement des nouveaux appareils phares de Samsung. La dernière fuite en date provient d’une source très fiable.

Il y a quelques jours, @UniverseIce a transmis les spécifications de la caméra du futur produit phare de Samsung, le Galaxy S22 Ultra. Malgré certaines rumeurs affirmant le contraire, l’informateur a déclaré qu’il fallait s’attendre à ce que le modèle phare haut de gamme de Samsung offre un capteur d’image HM3 amélioré de 108 mégapixels (éventuellement avec un mode qui capture de meilleurs détails). Il pourrait également y avoir un capteur Sony ultra-large de 12 mégapixels, un capteur Sony de téléobjectif périscopique de 10 mégapixels et un capteur Sony de téléobjectif 3X de 10 mégapixels.

Aujourd’hui, la source a divulgué des spécifications des écrans et des caméras pour les deux autres smartphones de l’univers Galaxy S22, à savoir le Galaxy S22 et le Galaxy S22+. Le Galaxy S22 aura un écran de 6,06 pouces selon l’informateur, et le Galaxy S22+ aura un écran de 6,55 pouces.

三星S22(6.06英寸)和S22+(6.55英寸)相机参数:

主摄:50MP 1/1.57 1um F1.8

长焦:3X 10MP 1/3.94 1um F2.4

超广角:12MP 1/2.55″ 1.4um F2.2

前摄:10MP 1/3.24″ 1.22um F2.2 —Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2021

Les deux appareils seront dotés de la même matrice de caméras à l’arrière, à commencer par le capteur ISOCELL GN5 de 50 mégapixels de Samsung, avec des pixels de 1 µm. Cependant, vous devez vous rappeler que la prochaine série S22 utilisera le « Pixel binning », ce qui signifie qu’à une résolution de 12,5 mégapixels, la taille des pixels serait de 2,0 µm.

Un capteur téléobjectif de 10 mégapixels, également doté de pixels de 1 µm, fournira un zoom optique 3x, et un capteur ultra-large de 12 mégapixels qui possède les mêmes caractéristiques que celui qui devrait être utilisé sur le Galaxy S22 Ultra. Cela signifie qu’il sera doté de pixels de 1,4 µm et d’une ouverture f/1,4.

Si vous voulez vraiment faire de la photo, il faudra regarder le Galaxy S22 Ultra

La caméra frontale des Galaxy S22 et Galaxy S22+ sera un capteur 10 mégapixels avec des pixels de 1,22 µm et une ouverture f/2,2. La caméra frontale sur les deux smartphones est à 10 mégapixels depuis que les Galaxy S9 et Galaxy S9+ ont été équipés chacun d’un capteur de 8 mégapixels en 2018.

En d’autres termes, si vous voulez vraiment faire l’expérience d’un nouvel appareil photo dans votre nouvel appareil Samsung, vous devrez opter pour le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus haut de gamme qui mettra en avant son capteur de 108 mégapixels. En outre, ce modèle devrait également être doté d’un emplacement dédié pour le S Pen et d’autres fonctionnalités intéressantes. Mais n’oubliez pas que si vous voulez un écran plat, vous devrez choisir le Galaxy S22 ou le Galaxy S22+, car le modèle Ultra serait le seul modèle à disposer d’un écran incurvé.